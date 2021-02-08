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助力抗疫 中科健康产业集团献礼南京市市级机关医院

2021年02月08日14:44 来源：人民网-人民健康网

近日，由中科健康产业集团发起的“献礼白衣天使 致敬最美逆行者”公益活动走进南京市市级机关医院。集团常务副总裁韩丰成向奋斗在抗疫一线的市级机关医院500余名医护人员献礼中科灵芝孢子粉，以此致敬他们在疫情防控中甘于奉献、冲锋在前的大无畏精神。南京市市级机关医院副院长罗倩代表医院接受慰问并表达爱心企业的感谢。

中科健康产业集团相关负责人介绍，自疫情发生以来，作为南京市核酸检测定点医院、玄武区3所发热门诊之一、南京市市级机关医院全体医护工作者始终冲锋在抗疫一线。市级机关医院迅速启动核酸检测实验室建设，开展防疫健康科普、患者预检分诊和会务医疗保障等各项工作。在武汉疫情、石家庄疫情紧要关头，第一时间响应号召，派遣医护工作者火速驰援疫区，为打赢疫情防控阻击战贡献了重要力量。中科健康产业集团以实际行动履行社会责任。为守护医护人员身体健康，先后向武汉、南京、深圳、广州、北京等全国广大抗疫一线工作者公益赠送中科灵芝孢子粉，积极与各条战线抗疫力量守望相助、并肩前行，为疫情防控做出应有的贡献。

(责编：崔元苑、许心怡)


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