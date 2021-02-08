中医健康提醒：春节聚餐多，如何保护消化道？

本期专家：北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科 董君莹 史瑞

春节将至，又到了阖家团聚、走亲访友的日子。聚餐一多，鸡鸭鱼肉自是少不了。推杯换盏时千万要记得，美食美酒虽好，健康更重要。暴饮暴食？胡吃海塞？重油重盐？消化道负担过重，容易引起多种疾病哦。

1.警惕消化道异物

逢年过节，人们在餐桌上谈笑风生时，由于注意力不集中，较平时更易发生鱼刺、碎骨等异物卡进咽喉或食管等意外事件。此时不应继续强行进食，以防刺破食管或大血管；喝醋等“偏方”也往往不能奏效。如果鱼刺卡在喉中，位置较浅，可先尝试在亮光下仔细观察，用镊子夹出。如位置较深，引起胸痛等症状，需及时去医院就诊，以防异物伤及食道黏膜导致水肿、糜烂，或引起消化道穿孔、感染等。为避免此种情况发生，进食时，要细嚼慢咽；聚餐时，不要边吃饭边说话。

2.警惕不洁食物诱发急性胃肠炎

在节日聚餐中，人们往往饮食更加丰富，食量也更大，饮酒、吸烟、进食辛辣刺激性食物的频率上升，娱乐活动增多也往往伴随着作息与饮食更不规律，这些均属于对胃黏膜的恶性刺激。

不洁饮食、过度饮食、不规律饮食，劳累、酗酒等，可导致急性胃肠炎。患者往往有上腹部不适、恶心呕吐、腹泻、发热等症状，严重者可出现脓血便、脱水、电解质紊乱、休克等并发症。如果在频繁聚餐后出现此类不适，需及时就医。对急性肠胃炎患者而言，宜戒烟酒、浓茶、咖啡；食物以清淡为主，少吃油腻、辛辣、粗糙的食物；少食多餐，不暴饮暴食，以减轻胃的负担。

3.警惕进食过多、饮酒等诱发消化性溃疡

进食过多、不规律，大量饮酒等，都可直接刺激胃黏膜，导致胃肠道黏膜组织受损，充血糜烂，是诱发消化性溃疡的危险因素。消化性溃疡最常表现为上腹疼痛，也可仅有上腹胀、不适，反酸，打嗝等消化不良表现。多发生在胃或十二指肠：胃溃疡引起的上腹疼痛多在饭后；十二指肠溃疡多在饭前或夜间疼痛，进食或服用胃药可有所缓解。消化性溃疡严重时会有出血、穿孔等并发症，可出现呕血、黑便、剧烈腹痛甚至休克。既往曾患过消化性溃疡的患者尤其要注意，保持健康的饮食习惯，以免疾病复发。

4.警惕大量烟酒、辛辣食物刺激诱发消化道出血

若出现呕血或呕吐物为咖啡色，排出血便或黑便，需注意是否有消化道出血。若出血较慢、较少，患者可能察觉不到明显的症状，突发、大量出血时，可出现头晕、心慌、冷汗、乏力、口干，甚或晕厥、四肢冰凉、尿少、烦躁不安、休克等症状，严重可危及生命，需及时就医。既往患有消化性溃疡、肝硬化食管静脉曲张，或在服用阿司匹林等非甾体消炎药物的患者，更需特别警惕，注意少吃质地过硬的食物。

5.警惕暴饮暴食、过度饮酒诱发急性胰腺炎

暴饮暴食、过度饮酒、进食较多油腻食物，均有诱发急性胰腺炎的可能。一般表现为突发的上中腹痛、腹胀，可向肩部、背部放射，可伴恶心、呕吐、发热、黄疸等症状。急性胰腺炎需及时就医，以防严重者出现出血坏死，继发腹膜炎、休克等。

6.警惕进食油腻煎炸等高脂饮食诱发急性胆囊炎

本身患有胆囊结石的患者，饮食宜清淡，易消化，规律，定时定量。如过多食用高脂肪、高热量食物，可能导致急性胆囊炎发作，表现为右上腹压痛、发热。

7.警惕大量饮酒诱发酒精中毒或酒精性肝病

短时间过量饮用浓度高的酒精可引起酒精中毒，轻者频繁呕吐、精神、神智异常，重者可致呼吸、循环衰竭而死亡；也可诱发酒精性肝病，表现为全身不适、食欲不振、恶心呕吐、乏力、右上腹或右肋下疼痛，可伴有低热或眼睑、皮肤发黄。

即使是团聚欢庆的时刻，也不要空腹饮酒，不要同时喝酒与可乐等碳酸饮料；保持清醒，适度适量；服用药物者应尽量避免喝酒，服用头孢等药物者更应严禁喝酒。

8.警惕不良用餐习惯传播细菌病毒

许多细菌、病毒皆可通过唾液在饭桌上传播，如幽门螺杆菌、新型冠状病毒等。

幽门螺杆菌感染是消化科常见的传染性疾病。幽门螺杆菌（Hp）是一种寄生在胃内的细菌，目前在我国的感染率约为50％。感染后可能导致胃粘膜损伤或慢性胃炎，主要表现为上腹部不适、隐痛，或有打嗝、反酸、恶心、呕吐等。Hp感染是引发溃疡病的主要原因，也是目前最明确的胃癌发生的危险因素。由于已感染Hp的患者是目前唯一明确的传染源，且感染途径主要是口-口传播，因此养成良好的生活习惯、做好防护，可以有效地预防感染。聚餐时应有意识地使用公筷公勺、分餐，保护自己，也保护他人。

另外，有消化系统慢性疾病，如肝硬化、炎症性肠病等的患者，尤其要注意遵守医嘱。

新春佳节，我们不但要吃得开心，更要吃得健康！