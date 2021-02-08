“我们的药材专家来了” 广西让外来务工人员留得暖心、放心、安心

就地过年 暖在身边

“蹭蹭蹭”，胡东南顺着人字梯麻利地爬上两米多高的发酵罐，操起一个料勺，低头查看起正在发酵的铁皮石斛。

“近年来很多农户和公司种起了铁皮石斛，但深加工成了问题。如果我们的试验成功了，就能找到一条促农增收的新路子。”2月4日上午，惦记着试验成果的胡东南从广西药用植物园赶到了隆安县宝塔医药产业园里的就业扶贫车间。

“不用加水，再发酵个六七天就差不多了。”胡东南看了看罐里浮在上面的铁皮石斛，闻了闻散发出来的气味，对车间里的工人说。

胡东南是广西药用植物园高级工程师、科技特派员。在他原本的计划里，今年春节前夕，他会请上几天的公休假，驾车近700公里回到湖南省衡阳市祁东县的家里，看看父母，和同学聚一聚。

杀年猪、打糍粑、干塘捉鱼、腊鱼腊肉夫子菜……在胡东南的记忆里，家乡有着小时候“年”的味道，“和城市相比，农村的年味比较重。”

“东南，你什么时候回来啊？我们聚一聚。”“原来打算回家过年的，现在因为疫情防控需要，响应号召，我今年就不回去了。”电话里，胡东南向中学同学表示了遗憾，但也得到了同学的理解。

“春节本来是回家团聚、孝敬父母、享受天伦之乐的重要时刻，但是胡教授今年不回家，还来指导我们生产，这让我们很感动。”就业扶贫车间的技术负责人陆瑞兄说。

距离宝塔医药产业园近10公里的种植基地里，一株株青翠的泰国红宝石青柚树布满山坡，青柚之间套种的中药材对叶百部长势正旺。

“胡教授，你看，这段时间又冒新芽了，有影响吗？”“问题不大，最近气温升高，要注意控水控肥，不然会影响后期的开花坐果。”在青柚树旁，胡东南现场解答起了基地负责人林振盈的疑问。

在胡东南的指导下，基地发展起青柚套种百部中药材产业。“近年来，百部在生物制药、保健等方面的市场开发前景日益看好，根据我们的测算，一亩地每年至少可增收5000元。”胡东南说。

“我们的药材专家来了。”一见到胡东南，隆安县、金秀县、田林县等地的农户们就这样跟他打招呼。这些年来，胡东南奔走在广西脱贫攻坚的路上，充分发挥广西药用植物园的技术、人才、品种优势，精准施策，“对症下药”，因地制宜引领中药材新品种育苗产业，让绿水青山“蝶变”成金山银山。

“今年春节不回家，很特别，也很有意义。”不仅是胡东南，今年广西药用植物园很多家在河南、河北的外省的博士也纷纷响应国家号召，决定不回家，留在南宁过年。

为了让就地过年的广大职工和外来务工人员留得暖心、放心、安心，广西壮族自治区总工会将在2021年春节期间开展“云团聚心团圆·工会陪你过大年”新春系列网络主题活动。

“今年过年不回家？工会给您爸妈送年货！”网络短视频征集活动、为职工定制广西工会新春微信红包封面、工会送你压岁红包”除夕线上特别活动、“寻找广西年味”新春互动活动……这些网络主题活动，职工和务工人员都可通过相关网络公众号平台参与。

近日，广西壮族自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅还印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求做好人民群众就地过年服务保障工作。

“各方面对就地过年的职工都很关心，我们留在南宁过年也挺好。如果疫情没什么问题，春节假期期间我打算和单位的博士们一起聚聚，出去走走。同时，也利用这段时间，好好琢磨一下开春之后怎么干。”胡东南说。