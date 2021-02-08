儿童入托入学要查验预防接种证

近日，国家卫生健康委、教育部联合发布《儿童入托、入学预防接种证查验办法》，其中明确规定，现阶段全国所有托育机构、幼儿园和小学均应开展入托、入学预防接种证查验工作，其他类型学校是否纳入预防接种证查验管理，由当地卫生健康行政部门和教育行政部门根据疾病防控的需要确定。

《办法》指出，对需要补种疫苗的儿童，托育机构、幼儿园和学校须督促儿童监护人及时带儿童到接种单位补种疫苗，并在儿童补种疫苗后再次核对预防接种证或其他形式能够评估儿童预防接种完成情况的资料，查验疫苗补种完成情况。儿童入托、入学预防接种证查验工作须在新生开学后或儿童转学、插班30日内完成。

《办法》还明确了各组织机构职责。其中，卫生健康行政部门负责管理辖区托育机构预防接种证查验工作，会同教育行政部门管理辖区幼儿园、学校预防接种证查验工作，督促疾病预防控制机构和接种单位及时为预防接种证查验提供技术支持，组织开展预防接种证查验工作的检查和考核；疾病预防控制机构负责托育机构、幼儿园和学校预防接种证查验工作的培训和技术指导，指导接种单位做好儿童入托、入学预防接种完成情况评估和补证、补种以及预防接种证查验资料的收集和报告工作。（记者张磊）