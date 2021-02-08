艾滋病病毒疫苗一期临床成果显著

据《医学快报》在线版近日消息，国际艾滋病疫苗倡议协会（IAVI）和Scripps研究所当地时间3日宣布，一种新型艾滋病病毒疫苗的第一阶段临床试验已产生了很有希望的结果——在接种疫苗的参与者中，有97%发现了有针对性的免疫反应。

艾滋病是迄今仍不能治愈和预防的疾病，其病原HIV会感染并杀死免疫系统细胞，包括T细胞和巨噬细胞。HIV作为一种RNA病毒，其基因组发生突变的频率较高。人类经过30多年的研究，依然没有找到有效的HIV疫苗或疗法。

此次的新型HIV疫苗，成功地刺激了稀有免疫细胞（开始产生抗体并对抗快速突变病毒所需）的产生，临床试验表明，接种疫苗参与者中的97%发现了有针对性的免疫反应。

疫苗的开发者、Scripps研究所免疫学家威廉姆·舒逸夫称，他们多年前就假设，为了诱导“广泛中和抗体”（bnAbs）的出现，必须通过触发正确的B细胞开始这一过程，这些细胞具有特殊性，有希望发展成分泌“广泛中和抗体”的细胞。

“广泛中和抗体”可以附着在HIV病毒粒子表面的刺突蛋白上，结合非常重要但“难以进入”的区域，再使其失效，而这些区域即使在不同的HIV毒株之间，变化也不大。研究团队此次启动了正确的B细胞，证实了疫苗免疫原具有相应能力。

研究人员表示，该研究证明了一种“HIV新疫苗概念”，而这一概念也可以应用于其他病原体。Scripps研究所免疫学和微生物学家丹尼斯·布顿认为，这是整个疫苗科学领域的一项巨大成就——其不仅仅是针对艾滋病病毒，也可以用于其他具有挑战性的病原体的疫苗，譬如流感、疟疾、登革热及肝炎病毒等。

弗雷德哈钦森癌症研究中心主任朱里·麦克艾尔拉斯则表示，艾滋病病毒疫苗领域出现了一个里程碑式的研究，它向人们证明：诱导“广泛中和抗体”来抗击HIV感染是切实可行的。（记者张梦然）