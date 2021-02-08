过年大吃大喝后积食怎么办？中医健康提醒：药膳保驾护航

本期专家：北京中医药大学东方医院营养科 魏帼

马上就要到农历新年了，过年的气氛也越来越浓厚了。要说最能烘托节日气氛的事情，那非吃饭莫属了。饮食文化在我国有着悠久的历史，而吃香的、喝辣的，大碗喝酒、大口吃肉更是被赋予了体现美好生活的寓意。但是随着经济的发展，农产品的富裕，大吃大喝，不仅不能象征幸福生活，反倒还会带来健康的隐患。那么，一不小心吃多了，喝多了，中医有没有什么办法来解决呢？

中医药膳食疗学中，专门有一类药膳的功效是：消食解酒。里面收录的都是以消食解酒类药物和食物为主，具有消食化滞、解酒醒醉等作用的食、药材。此类药膳适用于饮食不节制，过度进食肥甘厚腻或生冷凉滞的食物或饮酒，导致醉酒等症状或胃痛、胃胀、腹胀、腹泻等胃肠不适症状。

通常大吃大喝后，会有几种不同的反应。1、胃腹胀满，胃酸呃逆，厌食，恶心呕吐，腹痛腹泻等情况，这属于食积的表现。2、胃痛喜按，腹痛喜揉，不思饮食，面色无华，大便稀溏，这属于脾胃虚弱的表现。3、头晕头痛、恶心呕吐、口干口渴、身体燥热等，这属于醉酒的表现。而针对大吃大喝后的几种不同反应，分别给大家介绍几款简单易行的药膳组方，大家可以在家试试。

食积——消食化滞

山楂麦芽茶

来源：《中国药膳》

组成：山楂10g、生麦芽10g

制作方法：山楂洗净、切片，与麦芽同放入杯中，倒入开水，加盖冲泡30分钟后，代茶饮用。

方解：山楂和生麦芽均属于消食化滞的常用药物，同时也是食品。山楂俗称“山里红”、“红果”等，是蔷薇科植物山里红或山楂的干燥成熟果实，味道酸涩，略甜。山楂中含有大量的维生素C，具有一定的营养价值。另外山楂中含有的脂肪酶可以促进脂肪消化，酸甜的口感可以刺激胃酸分泌，具有帮助乳制品、肉类食物消化的作用。而生麦芽中含有蛋白水解酶及B族维生素，多用于消米面、薯类食积、食滞。此药膳用山楂、生麦芽一同冲泡，具有健胃消食、化积导滞的作用，临床上常用来缓解因进食过多肉类、乳类食物导致的食积、食欲减退，胃腹胀满、恶心呕吐等症状。而且由于味道酸甜可口，更适合老年人、小孩等人群的口味，易于被他们接受。

如果觉得泡茶的方式太过单一，还可以将山楂、生麦芽冲泡好的水，加入粳米一同熬煮成粥后，调入红糖调味，然后分次食用。虽然消食的功效弱了一些，但滋养脾胃的功效却有所增强，更加适合老年人和小孩食用。

脾胃虚弱——健脾消食

健胃消食蛋羹

来源：《临床验方集锦》

组成：山药、茯苓、莲子、山楂、麦芽、鸡内金、陈皮等量，鸡蛋一枚，食盐、酱油适量。

制作方法：上7味研末后取5g，加入鸡蛋中打散后蒸熟，加入适量食盐、酱油调味后食用。

方解：方中所用山药、茯苓、莲子均具有益气补中的作用，同时此三者味甘性平，既能补益脾胃，又可以除湿止泻，临床上常用于治疗脾胃虚弱不思饮食、泄泻久痢等症状。而鸡蛋具有补脾和胃，养血安神，滋阴润燥的功效，在加上消食导滞的山楂、麦芽和鸡内金，理气的陈皮，可以起到补脾理气，健胃消食，补消兼施的作用。对于脾胃虚弱的人群，因进食不当导致的胃肠不适，有缓解作用。

醉酒——解酒醒醉

中医认为酒性温燥、升散，可以利用宣散排汗或利尿排尿的食品或药材来减轻或消除酒醉反应。

葛根枳椇子饮

来源：《防醉解酒方》

组成：葛根20g、葛花10g、枳椇子15g

制作方法：水煎2次，取汁600-800ml，于2个小时内分3-5次服用。

方解：方中的葛花、枳椇子是最常见的解酒药。葛花有解酒的作用，常用于长期饮酒导致的恶心、呕吐，小便短赤等症的治疗。而枳椇子具有利尿除烦，清热解毒的作用，《滇南本草》认为其“能解酒毒”；《本草拾遗》认为其“止渴除烦，去膈上热”，临床上用于治疗饮酒后烦热，小便不利的症状。在加上可以清热生津的葛根，可以缓解因饮酒过度导致的口干、口渴等症状。

但是对于饮酒后出现恶心呕吐、烦热口渴等不适症状时，最好和急性酒精中毒相鉴别。急性酒精中毒是一种急性发作的疾病，主要由于饮酒过量引起，通常在饮酒后发作。如果饮酒后出现神经系统的症状，如：兴奋躁动、运动不协调、意识不清等，有些人还可能存在头晕、头痛、体温下降、眼球充血等症状，甚至严重时还可能出现昏迷和代谢紊乱时，建议直接到医院急诊就诊，不要盲目在家自行熬煮解酒方，以免贻误病情。

虽然中医食疗方面有一些药膳方可以缓解因为暴饮暴食或大吃大喝导致的不适症状，但是过节期间，我们还是提倡文明就餐，本着节约粮食，拒绝舌尖上的浪费，按实际需要进食。突然间进食大量食物，会导致胰腺炎的发病几率增加。如果养成习惯，也会导致肥胖、高血脂、高血糖等慢性病的发病几率增加，对整体健康不利。

另外，吃饭时饮酒虽然在感觉上更能增加热情和亲密的气氛，但是每个人对于酒精的耐受程度是不一样的，那些对于酒精过敏的人群，应当避免饮酒。就算是耐受力强的人群，过量饮酒也会导致急慢性酒精中毒、酒精性脂肪肝，严重的还会导致酒精性肝硬化等，另外过量饮酒还会增加患高血压、脑卒中等疾病的风险。

总之，虽然有中医药膳的保驾护航，但过节期间，还是提倡大家要均衡饮食，适度饮酒。