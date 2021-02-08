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2月7日黑龙江省无新增新冠肺炎确诊病例报告

2021年02月08日08:10 来源：人民网-黑龙江频道

　　人民网哈尔滨2月8日电 （王思迪）来自黑龙江省卫生健康委员会的消息，2021年2月7日0-24时，黑龙江省无新增新冠肺炎确诊病例报告；当日新增治愈出院确诊病例37例（绥化市望奎县33例、海伦市1例，哈尔滨市呼兰区1例、香坊区2例）；无新增无症状感染者；当日解除无症状感染者医学观察51例（绥化市望奎县36例、绥棱县1例、北林区1例，哈尔滨市利民开发区5例、呼兰区7例、道里区1例）。

　　截至2021年2月7日24时，全省现有确诊病例350例（普通型248例，轻型102例）；现有无症状感染者320例。

　　当前，黑龙江省新增病例呈波动下降趋势，为巩固来之不易的疫情防控成果，请您积极响应春节假期非必要不流动的倡议，做好个人防护，减少人员聚集。如出现发热、咳嗽、咽痛、腹泻、味觉嗅觉减退等症状时，要在做好防护的情况下及时到定点医院发热门诊就诊，如实报告外出旅居史及人员接触情况，配合做好流行病学调查，并尽量避免乘坐公共交通工具出行。凡有中高风险地区旅居史的，抵返黑龙江省后要主动向目的地相关部门或社区报告，及时配合进行核酸检测和集中隔离等工作。

(责编：许晓华、许心怡)


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