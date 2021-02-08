母婴护理中心新生儿感染肺炎事件追踪：患儿获诊治 涉事机构已暂停营业

2月6日，在沈阳市儿童医院新生儿重症监护病房，患病婴儿在接受治疗

6日，沈阳市皇姑区市场监督管理局发布情况通告称，对关于“鑫享悦时光母婴护理中心母婴日常护理不周，造成部分婴儿被感染为肺炎的投诉”，区市场监督管理局联合区卫健局等行业管理部门，第一时间组成工作组开展调查，并由区疾控中心对相关人员进行核酸检测，检测结果均为阴性。

通告称，经调查，鑫享悦时光母婴护理中心部分婴儿感染肺炎情况属实，患病婴儿均已送至医院进行诊治。目前，鑫享悦时光母婴护理中心已暂停营业。区疾控中心将对鑫享悦时光母婴护理中心进行消杀，区市场监督管理局将按照有关规定积极做好患病婴儿家属与鑫享悦时光母婴护理中心协商等有关事宜。

发现有婴儿患病后仍接收产妇和新生儿

近日，14名入住沈阳鑫享悦时光母婴护理中心的新生儿中，有9名新生儿先后出现不同程度鼻塞、咳嗽症状，送医后被确诊为新生儿肺炎。目前，其中一名患儿已治愈出院。

患儿家长李先生告诉记者，自家孩子于1月24日入住该母婴护理中心，26日他发现孩子有流鼻涕症状，但中心工作人员对他称属正常情况。28日，孩子出现咳嗽症状后，中心工作人员仍建议家长继续观察。2月2日，孩子发高烧送医后发现病情已重，被紧急送入重症监护室。

记者调查发现，早在1月17日，该母婴护理中心就已发现一名宝宝发病。20日该患儿被家长送往沈阳市儿童医院就诊。此后，该中心又陆续接收了部分产妇和新生儿。

沈阳市皇姑区市场监督管理局相关负责人告诉记者，经调查，鑫享悦时光母婴护理中心部分婴儿感染肺炎情况属实，患儿均已送至医院进行诊治。目前，鑫享悦时光母婴护理中心已暂停营业。相关调查仍在继续。

“月子会所”类机构存风险隐患

记者调查发现，“多名新生儿感染肺炎”问题，与“月子会所”类机构存在的风险隐患直接相关。

经营及卫生防疫管理存漏洞。据了解，部分患儿系呼吸道合胞病毒（B型）感染，不属于法定传染病范畴，但同样具有一定程度传播性。“月子会所”多采用集中式管理，增加了新生儿卫生风险。

《母婴保健服务场所通用要求》规定，母婴保健服务场所应建立风险管控方案；从环境卫生上来说，要对消毒进行严格管理，防止交叉感染，并保留记录，应有消毒间或消毒区域，或配备相应的消毒设备。

相关行业准入门槛低，机构缺少必要医疗力量。沈阳市皇姑区市场监督管理局副局长梁成林说，所谓“月子会所”并非医疗机构，但由于面向的客户群体是“母婴”这一卫生风险较高的特殊人群，这就对相关机构在卫生安全保障能力方面提出了更高要求，同时也要求其应具备必要的医疗处置能力。但现实是目前该行业准入门槛低，不少从业机构无法提供必要的医疗保障，一旦出现突发卫生风险，难以及时有效处置。

对此类机构的监管有“盲点”。业内人士透露，未依托医疗机构开设的部分从事母婴服务业务的“月子会所”类机构按规定不能有医疗行为，也不属于医疗行业，卫健部门对其没有管理权限。而市场监管机构在发放执照之后，往往很难有效跟进机构经营过程进行监管，这种“监管盲点”增大了相关风险。

调查处理仍在继续 监管空白有待填补

据沈阳市皇姑区相关负责人丛轶弢介绍，相关调查处置工作仍在进行，调查处理结果将及时向社会公布。患者家属与母婴护理中心有关赔偿的事宜仍在协商中。

目前，皇姑区已经部署在全区范围对“月子会所”类机构进行全面排查，同时将针对此次事件中暴露出的相关问题进行专题研究，加快形成监管闭环。

北京市华泰律师事务所合伙人邓佩律师表示，我国法律规定消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。经营者对消费者未尽到安全保障义务，造成消费者损害的，应当承担侵权责任。若健康的婴儿因“月子会所”机构原因导致感染肺炎或机构无法证明自身无过错，那么机构应退还消费者所有费用并承担婴儿治疗过程中合理医疗费用、营养费，以及消费者相应的误工费、交通费、精神损失费等。

相关专家建议，应以此次事件为鉴，要开展此类“月子会所”机构风险隐患排查，并从体制机制上解决行业“监管盲点”难题。

文并图/新华社