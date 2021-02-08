孙春兰强调：扎实做好疫情防控工作 推动“十四五”开好局起好步

新华社北京2月7日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰7日到国家卫生健康委召开座谈会，听取疫情防控、医疗救治、疫苗接种等情况汇报，部署做好春节期间防控工作。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的一系列重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，落实落细各项防控措施，压实各方责任，加强值班值守，确保人民群众过一个平安祥和的新春佳节。

孙春兰指出，面对百年不遇的新冠肺炎疫情，全国卫生健康系统在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，充分发挥专业优势，多条战线抗击疫情，经受住了湖北、武汉保卫战和多起局部聚集性疫情歼灭战的重大考验。当前，疫情仍在全球蔓延，病毒出现新的变异，我们外防输入、内防反弹的压力持续存在。广大医疗卫生工作者已经在抗疫一线连续奋战了一年多时间，要坚决克服松懈、倦怠思想，慎终如始抓好常态化疫情防控，落实“四早”要求，科学精准防控，不断完善策略举措和应急预案，加强重点区域、关键环节防控，补齐农村地区防控短板，及时处置散发病例和聚集性疫情，确保疫情不出现规模性输入和反弹。

孙春兰强调，今年是“十四五”开局之年，卫生健康工作第一步要迈准迈稳。要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，牢固树立大卫生大健康理念，继续坚持预防为主，从以治病为中心向以人民健康为中心转变，深入推进健康中国行动，改革完善疾病预防控制体系，深化医防协同，提高能力，夯实基础。深化“三医”联动改革，加强分级诊疗体系建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，实施中医药重大工程，建设优质高效的整合型医疗卫生服务体系，满足群众多样化医疗卫生服务需要，以优异的成绩庆祝建党100周年。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 04 版）