世卫组织专家：正密切关注有关 新冠病毒来源任何研究

新华社电 世界卫生组织专家5日表示，正密切关注有关新冠病毒来源的任何科研进展，不论相关研究论文是否已通过同行评议，该组织都与研究人员保持良好的协作关系。

在当天的例行记者会上，有媒体提问世卫组织是否考虑派遣专家组赴中国之外的其他国家开展新冠病毒溯源研究，因为研究表明多个国家在2019年12月之前留存的人体或环境样本中发现新冠病毒。

对此，世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，世卫组织正在多方面展开病毒来源研究工作。在任何情况下，对于任何已经发表的研究，无论是有关在废水中发现新冠病毒样本的研究、血清学研究，还是2019年采集和测试的临床样本研究，世卫组织都在跟进。

她表示，世卫组织正通过其国际实验室网络以及区域办事处来开展这项工作，并与相关研究人员保持直接联系。尽管有些研究结果只是发表在预印本网站上，但世卫组织仍在跟进，以了解是否可以与相关研究人员在后续工作上进一步合作。

对于世卫组织是否考虑派遣专家组赴中国之外的其他国家开展新冠病毒溯源研究，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在1月11日的例行记者会上曾表示，国际专家组赴华考察的研究结果或将有助于形成科学假设，也可能导致还需要在其他国家开展进一步溯源研究。