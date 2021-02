北京“健康宝”进返京核验调整

首都之窗昨天发布消息,正值新春佳节临近,进出京人员流动量逐渐增大,北京“健康宝”进返京行程核验根据现行防疫要求进行了调整。在14天内有进(返)京行为,在使用“健康宝”查询时,将出现行程核验的弹窗提示,页面中将展示所有中高风险地区所在城市。

文章分别介绍了不同的行程情况,首先是未曾到访中高风险地区所在城市。若您近14天内未曾到访过其中任意一个城市,则在“行程信息查询页”中,选择“否”,并同意授权运营商查询本人疫情期间14天到访地信息,然后点击“确定”进入下一步。此时系统将通过“通信大数据行程卡”对您的个人中心所有手机号码一一核验,您仅需输入获取的手机验证码点击“提交”即可。

若您所有手机号都不存在途经中高风险地区所在城市情况,且您本人无其他异常情况——您的健康状态将转为未见异常,可正常使用北京“健康宝”所提供的各项功能。另外是曾到访中高风险地区所在城市的情况。若您所有核验的手机号码中存在途经中高风险地区所在城市情况——北京“健康宝”会提示您完成近14天内详细行程信息申报,点击“行程申报”进入下一步。后续步骤在“行程信息查询”页面中选“是”的操作流程。

若近14天内到访过其中任意一个城市,则选择“是”,并同意授权运营商查询本人疫情期间14天到访地信息,然后点击“确定”进入下一步。在中高风险地区列表中,继续补充填写本人近14天详细到访地区(含北京市),承诺所填信息真实有效后点击“提交”。仅需在“健康宝”提供的中高风险城市列表中选择到访地区,未包含在列表中的城市不需填写。若所到访的地区中包含中高风险地区——北京“健康宝”将出现以下弹窗,请您进行“信息登记”,并与所居住社区、单位联系报到,履行防疫相关义务。若所到访的地区中不包括中高风险地区,且无其他异常情况——您的健康状态将转为未见异常,可正常使用北京“健康宝”所提供的各项功能。

Health Kit(健康宝)可查疫苗接种记录

首都之窗昨天发布,为做好境外人士的疫情防控管理工作,Health Kit(健康宝)上线疫苗接种记录查询功能,您可根据个人实际情况选择简体中文(Chinese)或English(英文)在相应界面查询本人的疫苗接种记录。

打开Health Kit(健康宝)小程序,选择简体中文(Chinese)。点击“健康服务预约查询”按钮进入健康服务核酸、疫苗页面。点击“疫苗接种”按钮,进入“疫苗接种”页面即可查看您当前的疫苗接种记录。状态1:“无接种记录(No Inoculation History)”状态。状态2:已通过相关组织单位提交申请,尚未开始接种,提示“已申请未接种(Having Applied for and Yet to Receive Vaccination)”状态。状态3:已完成第一剂次接种,提示“已接种第一剂次(First Dose Administered)”状态。状态4:已完成第一、第二剂次接种,提示“疫苗接种完成(Immunization Series Completed)”状态。

English(英文)状态查询本人疫苗接种记录。打开Health Kit(健康宝)小程序,选择English(英文)。点击“Health Service Query and Appointment(健康服务预约查询)”按钮进入健康服务核酸、疫苗页面。点击“Vaccination(疫苗接种)”按钮,进入“疫苗接种”页面即可查看您当前的疫苗接种记录。(记者 李泽伟)