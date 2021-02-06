让“春节＋防疫”过出特别的年味

今日社评

今年春节是常态化疫情防控条件下的第一个春节。为减少春运人员流动，减轻疫情防控压力，各地务工人员积极响应留在工作地过年的倡议，今年留在北京过年的人员大幅增加。根据春节期间消费活动特点，北京市各相关部门和单位正积极筹措各项准备工作，为留京过年人员提供生活服务保障，同时严格落实疫情防控工作，紧绷防疫之弦不放松。

春节临近，为进一步做好餐饮业春节期间疫情防控工作，北京市商务局近日出台《餐饮经营场所聚餐指南》（简称《指南》），倡导市民减少不必要聚餐活动，“能不聚则不聚，能少聚则少聚”，提倡聚餐时间控制在2小时以内，人数控制在10人以下。《指南》要求餐饮经营单位按照《常态化疫情防控下餐饮行业经营服务指引》，做好常态化环境监测和预防性消毒工作。

今年春节是常态化疫情防控条件下的第一个春节。近段时间，一些地方出现散发性疫情和聚集性疫情，疫情防控总体形势仍然严峻复杂，病毒传播风险依然存在。为减少春运人员流动，减轻疫情防控压力，各地务工人员积极响应留在工作地过年的倡议，今年留在北京过年的人员大幅增加。根据春节期间消费活动特点，北京市各相关部门和单位正积极筹措各项准备工作，一方面为留京过年人员做好生活服务保障，安排丰富多彩的文化娱乐活动，另一方面严格落实疫情防控工作，紧绷防疫之弦不放松。

以往年夜饭是春节的重头戏，聚会聚餐也是春节期间互致问候、联络感情的主要形式之一。今年春节，为适应常态化疫情防控要求，减少聚集聚会聚餐成为防疫共识，“能不聚则不聚，能少聚则少聚”得到广大居民的理解和支持。北京市《指南》明确家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下，时间控制在2小时以内，给聚会聚餐活动提出了具体的要求，压缩聚会规模和时间，避免长时间聚集产生和扩大疫情隐患。严格落实这项指导政策，有利降低人员聚集带来的交叉感染风险，为市民健康安全就餐提供更好的保障。

控制聚餐人数和时间，是针对家庭私人聚会聚餐提出的倡议，基本可以满足市民过年社交的实际需求。涉及人数规模更大的婚宴、生日宴、团体宴等活动，则提倡缓办、简办或不办，这一点也十分重要。节假日空闲时间充裕，一般也是举办婚宴、团体宴的高峰期，此前在河北石家庄局部疫情流调溯源中，多起确诊病例都有参加同一婚宴的经历，给各地防疫工作敲响了警钟。大型餐饮聚会极易快速传播疫情，严格控制餐饮场所人员流量和密度，对疫情防控具有关键作用。

北京七成餐厅今年春节照常营业，为市民提供便利餐饮服务同时，须严格落实《常态化疫情防控下餐饮行业经营服务指引》各项要求，按规定做好环境监测、预防性消毒、人员测体温查验健康码等工作。《指南》还向消费者提出了“敬酒不碰杯”等细节性倡议，这与“见面问候不握手”等防控举措有异曲同工之处。《指南》指导消费者就餐尽量避免任何形式的直接接触，以最大限度降低病毒的潜在传播风险。要求消费者外出就餐时，应坚持做好个人防护，时时处处提高警惕。

受疫情影响，今年春节有不少消费者取消了到店消费的计划，取而代之的是在线上下单，在家吃年夜饭。餐饮行业不少网红店、老字号等，根据《指南》和今年春节消费特点，推出了适合2至10人消费的多种年夜饭外卖套餐，以及专门为留京人员准备的年夜饭套餐，以满足消费者的多元用餐需要。年夜饭聚会形式变了，但年夜饭传递的亲情没有变。餐饮行业落实疫情防控常态化经营，通过丰富餐品供应及配送方式，努力让消费者在京过年用餐放心、舒心和安心，这些积极探索值得鼓励。

眼下，京城市民、商家备年货、年夜饭等工作有序进行，“过年不忘防疫，防疫保障过年”氛围越来越浓。餐饮经营者、相关商家和消费者应共同把疫情防控放在首位，严格执行《指南》倡导的各项措施，让常态化疫情防控条件下的第一个春节，过出特别的温度和味道。