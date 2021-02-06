人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

吉林新增新冠肺炎确诊病例1例、无症状感染者1例

2021年02月06日08:27 来源：中国新闻网

　　据吉林省卫健委网站消息，2月5日0-24时，全省新发现确诊病例1例(通化市1例)，无症状感染者1例(通化市1例)，均是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现；有35例(长春市6例，通化市29例)确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院。

　　截至2月5日24时，全省在院治疗确诊病例266例(长春市94例，通化市168例，松原市4例)，其中，危重型4例，重型13例，普通型188例，轻型61例；现有无症状感染者5例(长春市3例，通化市2例)。

　　目前，以上确诊病例已转运至定点医疗机构隔离治疗，以上无症状感染者已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

　　提醒广大群众，如您是从黑龙江省有疫情发生地区及国内中高风险地区返(来)吉人员，或是与以上确诊病例和无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区(村屯)报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，大家要“不聚集、讲卫生、戴口罩、保持安全社交距离”，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。

(责编：杨迪、崔元苑)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn