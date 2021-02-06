吉林新增新冠肺炎确诊病例1例、无症状感染者1例

据吉林省卫健委网站消息，2月5日0-24时，全省新发现确诊病例1例(通化市1例)，无症状感染者1例(通化市1例)，均是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现；有35例(长春市6例，通化市29例)确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院。

截至2月5日24时，全省在院治疗确诊病例266例(长春市94例，通化市168例，松原市4例)，其中，危重型4例，重型13例，普通型188例，轻型61例；现有无症状感染者5例(长春市3例，通化市2例)。

目前，以上确诊病例已转运至定点医疗机构隔离治疗，以上无症状感染者已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

提醒广大群众，如您是从黑龙江省有疫情发生地区及国内中高风险地区返(来)吉人员，或是与以上确诊病例和无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区(村屯)报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，大家要“不聚集、讲卫生、戴口罩、保持安全社交距离”，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。