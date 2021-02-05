科然生物捐赠千万物资帮助抗疫医患人员

中新网2月5日电 昨天，“用爱共筑抗疫防线，用肽守护医患健康”科然生物千万物资送前线。中国生命关怀协会-科然生物前线医患抗疫防疫物资捐赠仪式在中国生命关怀协会举行。

在本次捐赠中，科然生物高新技术有限公司共向前线医患人员共计捐赠科然纯肽等1000万元的抗疫防疫物资及50万元现金。用于帮助前线医患人员补充蛋白，用实际行动把健康和爱心送到抗疫前线。

中国生命关怀协会理事长李小琳通过视频向爱心企业和爱心人士表达了诚挚的感谢和问候，她强调，生命关怀的核心是生命关爱，就是用大爱精神去帮助那些急需帮助的人们。中国生命关怀协会尽快将科然生物的物质送达前线医患的手中。本次捐赠不仅体现了科然生物用心为百姓服务的社会情怀，更是在实际层面为前线医患提供了帮助，协会与科然共同携手，一起打赢这场疫情支援战役。

科然生物董事长何平在仪式上表示，科然生物希望通过此次的捐赠，能真正帮助奋斗在一线的医护工作者以及正在与新冠病毒做抗争的患者们提高免疫力，构筑强健的体魄，抵御病毒的侵袭。

捐赠仪式现场，李建华，马中立，科然生物高新技术有限公司董事长何平；中国生命关怀协会会长助理、常务副秘书长刘广；中国投资协会产融中心主任李斌；科然生物品牌副总储昊和中国生命关怀协会副秘书长袁彦龙等多位领导嘉宾共同出席。一起见证了这一充满意义的时刻。

中国生命关怀协会常务副秘书长刘广和科然生物高新技术有限公司品牌副总储昊共同签署了《中国生命关怀协会暨科然生物联合捐赠协议书》。马中立向何平董事长颁发了捐赠荣誉证书，并表达对科然生物及何平董事长的感谢。