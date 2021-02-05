结合“东方智慧”和“西方方法” 大健康产业现代化发展迎新机遇

“越来越多的人对中医药正逐步加深认识。”在2020健康责任论坛活动的人民网专访环节，中国工程院院士张伯礼表示，中医药是中华文明的瑰宝，在维护人民健康中，发挥了重要的作用，至今也是如此。此次新冠肺炎疫情的防疫，就是一次生动地实践。实际上，对于很多常见病、多发病、慢性疾病、重大疾病，中医药都有自己的疗效，现在也不断有循证的证据发表。

中国工程院院士张伯礼

走向世界的中医药仍需做得更多

作为中华文明的重要组成，传统中医药的智慧正在现代医疗健康领域中大显身手。

张伯礼透露，“在抗击疫情之前，除了中国以外没有国家在销售连花清瘟胶囊。现在有14个国家在通过不同的类目，有的是以药品，有的是以保健品，有的是以植物药在销售这个药。”

张伯礼相信，大家对中医药有所认识，并且想去探索它、应用它，这是一个很好的趋势。中医药是解决很多现代医学解决不了的问题的一个源泉，“中西并重”将是解决“健康中国”建设的法宝。不过，中医药要想走向世界、受到更多人认同，还要做得更多。

张伯礼在采访中分享了一个案例，在2020年的新冠疫情中，武汉方舱医院曾用中药治好了一位年轻的患者，对方出舱的时候却表示仍不相信中医药，他的理由是医疗人员说不清治好他的道理。张伯礼认为，中医药虽然有自身的论证系统，并在现代医疗中发挥着作用，但仍需要守正创新，引用更多现代的科学技术去研究它、诠释它，以便中医药能够真正“走出去”。

近些年来，作为大健康产业一部分，从全国人大、国务院到国家中医药管理局，都在大力推进中医药现代化，2016年12月，《中华人民共和国中医药法》通过，仅2019年，国家重点研发计划“中医药现代化研究”重点专项立项就高达43项。去年又发布了关于扶持中医药传承发展的若干意见，今年还有望出台中医药特色发展的30条扶持措施。

中草药大健康现代化体现在多环节

2020年5月，国家中医药管理局曾公开表示，要加强中医药传承创新发展顶层设计，科学编制“十四五”规划，这表明中医药现代化仍将是未来五年的焦点之一。而大健康产业的推动与扶持，更有赖产业界的努力。

据了解，无限极早在多年前就洞察到中草药的价值与发展趋势，深耕中草药健康产品。在研发领域，参与多个“十三五”国家重点研发计划专项。就在1月9日，“中医药现代化研究”专项中药复方保健产品示范研发项目降血尿酸新功能子项目举行了启动仪式，无限极将与北京中医药大学共同开展“辅助降尿酸新保健功能及清利湿热中医功效”示范研发工作。

目前，无限极参与的国家重点研发计划“食品安全关键技术研发”专项、以及中草药多糖研究等项目均已取得阶段性进展

在中草药健康产品的原料种植领域，无限极率先采用现代化、规范化、标准化的中草药种植管理模式，保证原材料的“高品质、好功效、真道地”，将田间打造为无限极的第一个车间，实现从种植、生态环境、田间管理、采收与加工到仓储、物流的全流程管理和监控。

中华养生理论认为，救治于后不若摄养于先，预防和养生意识非常重要。为此无限极连续多年协办健康行业科研活动、举办科普活动，助推行业发展。值得一提的是，无限极参与的全民中医健康指数研究报告已经连续5年发布，为大众养生提供了可参考的依据，无限极还作为副主编单位参与了《中国健康经济白皮书2019-2020》的编撰，推动健康产业发展。

国潮文化兴起，中医药现代化能否搭上发展快车道？

无限极（中国）有限公司行政总裁黄健龙

近年，国潮文化的回流也给中医药健康产业带来更多的机遇。在2020健康责任论坛活动中，无限极（中国）有限公司行政总裁黄健龙接受人民网专访时表示，“在不远的将来，中医药将迎来天时、地利、人和的黄金发展期。天时，来自于在疫情的助推下，‘治未病’理念的深入人心，通过中医药进行健康养生的消费需求将得到更大的释放。地利，来自于在当下大力发展经济内循环的背景下，中医药产业能够很好地在国内整合上下游供应链，拉动相关产业的增长，促进就业、带动消费。而人和，来自于人们爱国意识的提升、国潮文化的兴起，作为绝对中国原创的中医药，符合潮流和趋势，将得到更多人的青睐。“

事实上，大健康产业拥有巨大的发展潜力，对促进内循环、拉动经济增长均有强劲作用。近年整体产业也呈现线上线下融合、精品化、高质量发展，行业进一步细分、深化发展等趋势。这对从业者来说，既是机遇也是挑战。

对此，无限极一方面拥抱数字化，谋求线上线下融合发展，比如和腾讯智慧零售展开战略合作搭建数字化营销渠道；此外，持续进行产品创新、科技创新，2020年无限极针对“轻养生”需求，开发即食养生产品。而面对行业的细分态势，2020年无限极首次提出明确锁定健康养生主赛道。

据黄健龙介绍，作为大健康产业链上的一员，无限极正从打造高品质的中草药健康产品、“东方智慧＋西方方法”的科技创新、进一步提升文化自信，丰富养生文化的内涵等方面进行努力。

无限极并非行业少数，随着大健康链条上的上下游企业通过多种创新方式，运用现代化技术，发现、验证和运用传统中医药的智慧，在天时地利人和下，大健康产业将加速迎来最好的时代。