中消协：“消”字号产品乱象多 切勿当药用

据中消协网站消息，中消协5日发布消费警示称，近期，有关“大头娃娃”的事件引起了社会的广泛关注。据报道，一位家长购买了“嗳婴树”品牌的“益芙灵多效特护抑菌霜”给宝宝使用，没想到在使用两个月后，仅5个月大的宝宝却变成了22斤的“大头娃娃”，出现“发育迟缓、多毛、脸肿大”等症状。事后，福建省漳州市立即成立了事件处置工作组，经第三方机构检测，确认涉事产品“益芙灵多效特护抑菌霜”含有激素成分氯倍他索丙酸酯，企业因涉嫌生产、销售伪劣产品已被移送公安机关。这一事件再次暴露了“消”字号产品的乱象问题。

什么是“消”字号、“妆”字号、“械”字号以及“药”字号产品

“消”字号，是指经省级卫生健康行政部门审核批准的卫生许可证号，格式为：(省、自治区、直辖市简称)卫消证字(发证年份)第XXXX号。“消”字号产品不具备任何治疗效果，主要作用是杀菌，属于卫生消毒产品，包括消毒剂类、消毒器械类、卫生用品和一次性使用医疗用品等。“消”字号产品的审批相对容易，检测指标主要是杀菌作用，企业无须标出产品所有成分。本次事件涉及的“益芙灵多效特护抑菌霜”就是“消”字号产品。

“妆”字号，是指国务院药品监督管理部门对化妆品的批准字号。化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品。用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品，其他的化妆品为普通化妆品。国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。

“械”字号，是指经药品监督管理部门批准的医疗器械字号。 医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。第一类(风险程度低)医疗器械实行产品备案管理，第二类(具有中度风险)、第三类(具有较高风险)医疗器械实行产品注册管理。

“药”字号，即国务院药品监督管理部门审批的“国药准”字号，药品指的是用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药、化学药和生物制品等。其格式为：国药准字+1位字母+4位年号+4位顺序号，其中化学药品使用的字母为“H”，中药使用的字母为“Z”等。只有经过药物临床试验，确保安全有效的药品才有机会获得此批准文号并进行生产和销售。

消费者可以在国家药品监督管理局官网上查询化妆品、医疗器械以及药品的有关注册和备案信息。

当前市场上“消”字号产品存在的主要乱象

生产过程违法添加。虽然国家规定“消”字号产品不允许添加激素、抗生素、抗过敏药物等物质，但仍有许多企业为了凸显产品“效果”铤而走险，进行违法添加，无视消费者安全权。本次“大头娃娃”事件只是“消”字号产品乱象的冰山一角。近年来，有关宝宝霜类产品违法添加激素问题屡有发生。如，2017年9月，广西壮族自治区卫生监督所对两家母婴用品店销售的“云南七草滇紫草7效修复膏”等19个产品进行抽检，结果显示，其中5款产品含有违法添加激素成分氯倍他索丙酸酯，这5款产品的许可证号均为“消”字号。又如，2019年315期间，《中国消费者报》在网上选购了8款热销的宝宝湿疹霜送至测评机构SGS检测，结果显示，只有2款未检测出激素。有4款明确检测出激素和含量；2款检测到激素，但无法检测具体含量。

广告宣传存在误导。《消毒管理办法》第三十一条规定，“消毒产品的标签(含说明书)和宣传内容必须真实，不得出现或暗示对疾病的治疗效果”。也就是“消”字号产品不得宣称对疾病的治疗效果，也不应使用令人误以为有治疗效果的名称等。但仍有一些经营者，为了推广和销售其产品而使用“治疗”“药膏”“医院同款”等字样，且这些“消”字号产品的名称大都为“某某霜”“某某膏”，很容易让消费者误认为是“药品”来选购和使用。如，本次“大头娃娃”事件的涉事企业不仅在其官方微信公号上多次宣传该款婴儿霜可“祛红止痒、修护受损皮肤”，还在广告宣传中使用“0添加”“可用于日常护理”等字样，令人误以为是药品或者是化妆品。这不仅违反了国家对“消”字号产品不得宣传具有疾病治疗效果的规定，还涉嫌虚假宣传。

近期中消协对某电商平台销售的针对婴儿湿疹的产品进行调查发现，该网站大量充斥着宣称具有治疗效果和引人误解宣传的婴儿“湿疹膏”，经实际购样后查验，均为仅有消毒作用的“消”字号产品。

某电商平台部分“消”字号产品宣传截图

中消协消费警示

结合当前“消”字号产品存在的乱象，中消协敦促“消”字号产品的经营者要严格遵守《消费者权益保护法》《广告法》《反不正当竞争法》《消毒管理办法》等法律、法规与规章规定，依法经营、诚信经营：

在生产环节，要严格按照相关国家标准的技术要求和安全要求进行生产，不得违法添加，不得违规生产；同时，要如实标注产品的成分、使用方法、注意事项等重要信息。

在宣传销售环节，只能展示产品的真实功效，明示产品的批准文号，并与产品标签、说明书等内容一致，产品名称科学规范，不得作虚假或者引人误解的宣传，不得宣传治疗和护肤的效果。

同时，中消协呼吁相关电商平台，应当承担平台的监督管理责任，对平台上销售的“消”字号产品广告宣传进行彻底清理，严禁使用引人误以为是药品或化妆品的宣传用语，严禁超出消毒功效的夸大宣传，一旦发现应当立刻下架，并列入信用“黑”名单。

同时，中消协也建议广大消费者在为宝宝购买此类产品时，要注意以下几点：

——要明确区分不同许可证号产品。消费者在购买产品时一定要认真阅读产品说明，仔细查看产品成分、使用范围、适用人群、使用方法、注意事项以及许可证号等信息，认清产品是“消”字号、“妆”字号还是“药”字号等，做到知情选择，购买适合宝宝使用的产品。一般来说，选购消毒品可选择“消”字号产品，选购宝宝护肤品应当选择“妆”字号产品，治疗疾病的药品则要选择“药”字号产品。

——要谨慎对待经营者广告宣传。消费者要谨慎对待经营者打着“植物提取”“纯天然”“0添加”“不含激素”等口号且使用一次后就效果特别显著的产品。因为效果之所以如此显著，很有可能是添加了激素。如果消费者在不知情的情况下给宝宝不加控制地使用、滥用，或者产品中的激素含量过高，就会危及宝宝健康。对于不明成分的民间偏方、土方法等也不要轻易相信，以免因使用不当而伤害宝宝。如果宝宝在使用产品过程中出现不适或者病情加重，应立即停止使用并及时就医。

——要理性使用激素类药物。当宝宝皮肤出现轻微红斑、脱屑等较轻微症状时，可使用一些“妆”字号产品，进行保湿滋润护理。同时，还应当减少搔抓、热水烫洗等外部刺激。如果宝宝出现瘙痒、破溃，甚至影响睡眠等明显症状，建议在使用保湿润肤霜的基础上配合药物治疗。由于激素在治疗湿疹上有着不可替代的作用，若宝宝皮肤问题严重到必须使用激素类药物时，家长们一定要严格遵循医嘱，控制好使用剂量和频次，避免激素的滥用。