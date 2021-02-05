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车厘子核酸检测呈阳性，进口水果还能吃吗？

2021年02月05日08:46 来源：中国妇女报

　　近日，全国多地陆续发现海虾、牛肉、鸡肉等进口食品或包装上新冠病毒检测呈阳性，最近无锡又发现进口车厘子核酸检测呈阳性，许多人难免担忧：车厘子等进口食品核酸检出阳性，到底还能不能吃？我们是否还能采购进口食品？中国疾控中心专家表示，活病毒、死病毒、病毒片段的检测都会显示核酸呈阳性，核酸结果阳性不代表会传染。

　　1月24日，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，保存水果的温度比冷冻鱼肉等食品温度高，病毒在保存水果这样的温度下存活时间短；核酸检测呈阳性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有传染性；只要我们注意手卫生，吃水果前用流水清洗，应该就不会有感染风险。

　　上海市新冠肺炎临床救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，表面包装有阳性是很正常的，但到现在为止因为去买了一件国外进来的东西就被感染的一例都没有发生，也就是说我们的海关经过这么多一次次消杀，事实上做得挺好，这个风险概率已经接近于比空难都低了。

　　目前我国一直采取严格的疫情防控措施，各口岸环节都对进口冷链食品外包装采取预防性消毒，这种安全有效的消毒可实现将新冠病毒灭活，消毒后再接触其表面，人员感染风险非常低。根据中国疾控中心公布的消息，截至目前尚没有发现因为食用进口冷链食品而感染新冠肺炎的病例。（禹建）

(责编：许晓华、李轶群)


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