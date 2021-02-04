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企鹅杏仁集团宣布控股全康医疗

2021年02月04日16:12 来源：人民网-人民健康网

2021年2月4日，企鹅杏仁集团宣布控股上海全康医疗有限公司（以下简称“全康医疗”），成为其最大股东，今后将携手合资方、战略合作伙伴上海仁济医院，在专家资源共享、患者服务、业务培训互补等方面紧密合作，共同发力高端全科医疗板块。

企鹅杏仁相关负责人介绍说，控股全康医疗是企鹅杏仁在上海布局的重要举措之一，此举进一步扩宽了企鹅杏仁的业务定位，为打造高端医疗提供了范本和标杆。企鹅杏仁将联合上海仁济医院在商保和高端医疗领域的展开探索，为保险公司及高端企业客户激活场景，扩宽更多业务板块。新的全康医疗，将充分发挥互联网和公立医疗的各自优势，为智慧医疗带来新的发展思路和前景。同时，加强与三甲医院的合作，落地优质和专业医疗资源，势必产生良好的协同效应，推动医疗健康服务高质量发展和升级。

企鹅杏仁相关负责人表示，新的全康医疗将搭建从预约到送药上门整合式的智慧医疗体系，强化基础医疗诊疗能力服务社区。通过全面加强与仁济医院的合作，提升企鹅杏仁家庭医生的服务能力。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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