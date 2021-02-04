国家卫健委：2月3日新增新冠肺炎确诊病例30例 其中本土病例17例
人民网北京2月4日电 （董童）今日，国家卫生健康委官网发布了《截至2月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》。2月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中境外输入病例13例（北京5例，福建3例，广东3例，上海2例），本土病例17例（吉林8例，黑龙江4例，上海3例，河北2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。
当日新增治愈出院病例135例，解除医学观察的密切接触者2816人，重症病例较前一日减少17例。
境外输入现有确诊病例304例（其中重症病例5例），现有疑似病例1例。累计确诊病例4758例，累计治愈出院病例4454例，无死亡病例。
截至2月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1411例（其中重症病例49例），累计治愈出院病例83602例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89649例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者968773人，尚在医学观察的密切接触者34184人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（境外输入11例）；当日转为确诊病例6例（无境外输入）；当日解除医学观察47例（境外输入13例）；尚在医学观察无症状感染者788例（境外输入277例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例11494例。其中，香港特别行政区10530例（出院9633例，死亡185例），澳门特别行政区47例（出院46例），台湾地区917例（出院834例，死亡8例）。
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