62.8%受访者备年货更注重健康安全

春节将至，很多人已经备好了年货。今年在疫情防控的要求下，网上下单“云备货”成为一个不错的选择，你的年货备好了吗？在准备年货的时候你更关注什么？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2043名受访者进行的一项调查显示，79.7%的受访者今年线上选购年货，71.6%的受访者线上购物时注重平台可信度，62.8%的受访者更注重健康安全。

老家山西的赵路羽（化名）今年打算跟家人留在沈阳过春节。“以往回到老家什么都不需要准备，家里的老人都弄好了。今年我们一家三口留在沈阳过年，就得早早准备好年货”。

调查中，79.7%的受访者今年线上选购年货，69.4%的受访者线下采购，8.6%的受访者从老家邮寄年货，2.8%的受访者还没怎么准备。

为了方便大家“淘年货”，商务部组织各家电商平台举办了“2021年全国网上年货节”。赵路羽就网购了一堆年货，“牛羊肉，宝宝的新衣服，还有爱吃的零食。老家还寄过来一大箱子过油肉、炸丸子和大馒头，基本上准备得差不多了”。

过年大家主要准备了哪些年货？调查中，水果、糖果、干果、零食等（88.2%）和蔬菜、粮油、鲜肉、水产等（70.9%）选择率较高。其他还有：春联、窗花、福字等（67.2%），新衣物、春节饰品等（62.8%），酒品、牛奶等（55.0%），地方特色自制食物（34.6%），智能家居等生活用品（15.5%）。有55.8%的受访者选择了口罩等防疫用品。

宁夏银川的牛丽英（化名）每年都会认真准备年货，“水果和干果一定会准备充足。每年我会跟妈妈一起去银川最大的零售综合批发市场逛一圈，这是我们年前最热闹最期待的事情。今年我刚结婚，还会买两个大红灯笼挂起来，图个喜庆。我还从线上的购物直播间买了寓意‘牛气冲天’的袜子和项链、耳坠等饰品，春节期间穿戴起来，会特别有气氛”。

调查中，71.6%的受访者线上购物时会注重平台可信度，69.8%的受访者线下选购时不扎堆儿，提前备货。

备年货时，大家会注重哪些方面？调查中，62.8%的受访者更注重健康安全，60.5%的受访者会尽量减少直接接触，35.9%的受访者对进口产品要查看检疫证明及追溯信息。

牛丽英说，农贸市场的防疫工作做得很到位，“去选购时我们一定会戴好口罩，做好个人防护，错峰购物，也尽量不买没有检疫证明的进口食物”。

受访者中，一线城市的占25.8%，二线城市的占41.9%，三四线城市的占21.7%，乡镇的占10.6%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报