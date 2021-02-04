疾控专家划重点：安心过大年就这几条

年味渐浓，春节的脚步越来越近。选择就地过年，是对疫情防控最大的支持。

牛年春节，有千万人牺牲团圆，选择留在工作地过年，为疫情防控作出自己的贡献。无论是返回家乡，还是就地过年，如何过得安心、过得舒心？

2月3日，国家卫生健康委在线访谈邀请了公共卫生和免疫规划专家为大家划重点。

避免聚餐！无症状感染者可能存在

春节是团圆节，以往聚餐是团圆形式中必不可少的一部分，今年到底要不要聚餐呢？

北京协和医学院群医学及公共卫生学院副院长冯录召提醒，新冠病毒的传播途径是多样的，有一部分感染者可以不出现症状，也就是无症状感染者。在疫情期间，亲戚、邻居、熟人中也可能存在患者或者无症状感染者，如果跟他们密切接触，比如聚餐，新冠病毒就可以通过近距离飞沫传播。近期发生在农村地区的多起聚集性疫情都是因为聚餐或者参加宴会导致的。

“所以我们建议，即使是亲戚、邻居和熟人聚餐，也可能是不安全的，应避免聚餐，减少聚餐。”冯录召说。

团圆的情感不只局限于饭桌上表达，除了聚餐，在必要防护措施的加持下，一起约着逛个公园或者线上拉个家常，浓浓的亲情仍旧在线。

冷链食品可以买！非频繁接触风险低

新春佳节，忙碌了一年要犒劳一下自己和家人，“口福”一定不能少了。但看到多地在冷链食品或外包装上检测出新冠病毒核酸阳性，那生鲜、水果等冷链食品还能不能放心吃呢？

冯录召说，冷链和外包装上的阳性率整体非常低，主要感染人群是反复接触的职业人群，一般消费者经过接触外包装或者冷链食品，感染风险低。接触冷链物品后建议尽快洗手、消毒，随时做好手卫生，保持手部清洁。

此外，货运、配送、快递等从业人员，目前有严格的防护措施要求。在国内低风险地区，通过短时间接触生鲜或快递，被感染的几率是非常低的。

去商场不乘密闭电梯！

置办年货也是春节的保留节目。今年买年货倡导采取线上线下结合，避免因为采购年货可能导致的人群聚集。

冯录召提醒，去商场、超市购买时要尽量错峰，避免拥挤。进入或离开商超的时候要做好防护，比如戴口罩，包括接触一些物品之后要注意手卫生。在商场、超市如果能走楼梯，可以不乘坐密闭式电梯，减少和其他人接触，保持一定的安全距离。结账的时候可以采取无接触付款方式。

想打疫苗可问询卫健或疾控部门！

除了戴口罩，勤洗手、常通风、远离人员密集场所这些叨念了无数遍的防控要点，接种疫苗会给人带来免疫层面的终极防护。那么普通人现在能不能打疫苗了呢？

“根据疫情防控的需要，普通老百姓也有可能会成为重点人群，优先进行接种，没有接到通知的也不要着急。”中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆说，收到接种通知的公众，根据预约按时接种。未收到接种通知的公众，可以咨询居住地的卫生健康部门或者疾病控制管理机构，符合条件的接种对象要及早做好预约，按时进行接种。

据介绍，我国新冠疫苗的免疫策略正在由紧急使用转向重点人群的接种。目前的接种任务是接种重点人群。国家已经宣布了全民免费接种新冠疫苗的政策，后续国家会根据新冠肺炎的流行特征、疫苗的特性、疫苗供应的情况以及疫情防控的目的等相关因素，实时调整免疫策略，有序地安排各类人群进行接种。

关于新冠疫苗的保护时间，王华庆说，像甲肝灭活疫苗，有研究显示它保护的持久性在10年以上。由于新冠病毒发现的时间只有一年，新冠疫苗研究的时间也比较短，关于新冠疫苗接种后保护性能持续多久还在研究的过程中。目前数据看，新冠疫苗的保护持久性大约至少在半年以上。随着研究的深入，对它会有更多的认识。