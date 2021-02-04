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美研究机构警告——

美国疫情可能出现“春季激增潮”

本报驻美国记者  张梦旭

2021年02月04日07:59 来源：人民网－人民日报

　　美国传染病学专家近日警告称，美国正面临变异新冠病毒的侵袭，有可能导致新冠肺炎新增确诊病例激增。美国华盛顿大学卫生统计评估研究所最新发布的疫情模型预测结果显示，疫情将可能出现“春季激增潮”。

　　据美国疾病控制与预防中心统计，截至2月2日，美国共确诊变异新冠病毒病例546例，波及至少33个州。明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任奥斯特霍尔姆指出：“多种变异新冠病毒在美国传播，可能使未来6到14周确诊病例再次激增。”

　　据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据，截至美国东部时间2月3日上午， 美国新冠肺炎累计确诊病例超过2643万例，累计死亡病例接近44.7万例。据美国有线电视新闻网报道，美国1月报告了超过9.5万例新冠肺炎死亡病例，是疫情发生以来最高的月份。与此同时，每日新增病例数在过去3周稳步下降，住院病例数自去年12月1日以来首次降至10万人以下。

　　据《纽约时报》报道，全美死亡病例数仍在高位运行，截至2月2日，美国过去7天平均日增新冠肺炎死亡病例3062例，仅略低于1月12日的最高纪录。约翰斯·霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院流行病学家詹妮弗·努佐解释说，如果新发病例数无法持续下降，死亡病例在几周后仍将会居高不下。

　　美国各州正加紧推进疫苗接种。美疾控中心网站数据显示，截至2月1日，全美约2600万人已经接种了至少一剂新冠疫苗，其中约590万人已经接种了两剂。美联社一份报告显示，美国在新冠疫苗接种上存在种族差距，非洲裔和拉美裔等少数族裔接种疫苗的比例低于其在美国总人口中所占比例。以马里兰州为例，非洲裔占总人口的30%，在医护人员中更占到40%，但在已经接种疫苗的人群中仅占16%。

　　（本报华盛顿2月3日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年02月04日 17 版）
(责编：许晓华、李轶群)


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