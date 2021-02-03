南大一附院多举措提升核酸检测能力

为贯彻落实上级要求，南昌大学第一附属医院进一步提升核酸检测能力，为冬春季疫情防控及返乡人员管控工作穿上“防护甲”。

24小时“不打烊” 核酸检测随到随检

“虽然没出现什么症状，但看到新闻报道有些担心，所以就中午抽空来医院做个检测，放心点。”临近年关，在南昌从事冷链食品加工运输的刘某忙碌不已，不想耽误工作的他，听说一附院开通了24小时核酸检测服务，就利用中午午休的时间来院检测核酸。当天下午，刘某便拿到了自己核酸检测阴性的结果报告。

为满足不同人群的需求，一附院在东湖和象湖院区分别设立门诊常规核酸检测点、急诊核酸检测点和发热门诊核酸检测点，做到24小时全天候检测服务。“在门诊常规核酸检测点，我们延长服务时间，从早上7:30到夜间22:00无间断弹性排班，其他时间有需要的人群可以在急诊完成核酸检测。”门诊分管院领导黄霞表示，在延长检测时间的同时，医院可根据前来检测人员情况随时增派工作人员、开放采样房间。目前两院区单日采样量达到2000余人次。

信息“代跑” 开启核酸检测线上线下“自助模式”

“现在做核酸检测的人这么多，核酸检测点会十分拥挤吗？”随着国家推行核酸检测“应检尽检，愿检尽检”的原则后，核酸检测受到了越来越多人的关注，大家关于核酸检测的疑问也越来越多。

为了避免核酸检测点出现人员聚集、排队等现象，医院立即在门诊核酸检测点增设自助服务机，并开设手机自助核酸检测开单、缴费服务。“我通过医院微信号，在家就挂号、缴费了，所以来到检测点就是领检测试管、取咽拭子，全程10分钟不到就完成了。”前来检测的年轻人李某表示，手机端的自助服务大大节省了现场等候时间，自然也不会出现检测点拥挤的情况。

“我们借助信息化手段，让检测人群尽量在网络上完成挂号、缴费、报告查看等服务，减少他们在检测点的逗留时间，这也是满足疫情防控的基本要求。”门诊部相关负责人表示，不仅如此，医院在核酸检测出报告时间上也实现再提速。检测点全天分七个批次开展检测工作，送检时间分别是早上8点、10点、12点、14点、16点、19点和22点，就诊人员可分别于11点、13点、15点、17点、19点、22点和次日1点在手机上查看检测报告。

专人一对一服务 核酸检测无忧助老

便捷的信息化给年轻人就诊带来了不少便利，但“玩不转”手机的老年人该怎么办？

因为女儿女婿决定在京就地过年，今年68岁的林老便准备做个核酸检测后，北上进京与他们暂住。“我知道手机挂号什么的很方便，但我一个人不知道该怎么操作。”林老带着担心来到一附院的核酸检测点，但没想到整个检测过程十分顺利。因为年满65周岁，他进门就被贴上了“关爱老人 橙心行动”的标签，穿着橙色马甲的志愿者领着他来到老年人人工窗口，陪同并帮助他完成检测的全流程。

“我们在为老年人保留专属窗口的同时，安排了有专人指导扫码、建卡、缴费等，就是为了方便不善于使用智能设备的老年人快捷就诊。”据了解，一附院门诊部针对老年人陷入智能化窘境的问题，自去年11月开展“橙心助老”活动，成立服务小组，解决老年患者在就医过程中可能遇到的困难及不便之处，在核酸检测点也发挥了重要作用。

随着春节临近，疫情防控工作再次面临大考，南大一附院将继续加大医疗服务保障，提升核酸检测能力，提高检测效率和质量。(南大一附院供稿 叶萌 江亦明)