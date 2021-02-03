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维康药业加强中药3类新药“古代经典名方中药复方制剂”的研发

2021年02月03日11:28 来源：新华网

　　浙江维康药业股份有限公司（下称“维康药业”）联合中国中医科学院中药研究所、成都普思生物科技股份有限公司等科研团队，整合优势资源，搭建院企结合、资源共享的药物研发协作平台，在创新中药制剂研发等关键技术问题上开展联合攻关，共同推进企业中药3类新药“古代经典名方中药复方制剂”的研发。

　　维康药业称，与中国中医科学院中药研究所、成都普思生物科技股份有限公司合作的中药3.1类新药“按古代经典名方目录管理的中药复方制剂”已基本完成物质基准研究，药材资源评估和复方制剂研究正在有序推进中。维康药业将进一步加大资金投入，寻找更多的科研院校合作，不仅加强3.1类新药“按古代经典名方目录管理的中药复方制剂”研发，而且加强3.2类新药“其他来源于古代经典名方的中药复方制剂”研发。

　　据维康药业介绍，维康药业系现代中西药制药企业，重点进行抗生素类、清热解毒类、妇科类等领域的新药研发、古代经典名方中药复方制剂、重点产品二次开发等，以医药产业专业化、企业运营规模化、品牌拓展国际化、自主创新时代化、科学管理标准化、客户服务立体化为方向，向着高科技含量、高市场占有率、高企业竞争力的一流医药企业迈进。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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