2月2日吉林省新增确诊病例8例、无症状感染者2例 治愈出院18例

2月2日0-24时，全省既往报告的在定点医疗机构集中隔离医学观察的无症状感染者中，有8例转为确诊病例（长春市3例，通化市5例）；新发现无症状感染者2例（长春市1例，通化市1例），其中，长春市1例是通过对应检尽检人员开展主动检测筛查发现，通化市1例是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现。有18例（通化市18例）确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院。

截至2月2日24时，全省在院治疗确诊病例338例（长春市101例，通化市233例，松原市4例），其中，危重型6例，重型31例，普通型228例，轻型73例；现有无症状感染者9例（长春市4例，通化市5例）。

目前，以上确诊病例均已转运至定点医疗机构隔离治疗，以上无症状感染者均已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

提醒广大群众，如您是从黑龙江省有疫情发生地区及国内中高风险地区返（来）吉人员，或是与以上确诊病例和无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区（村屯）报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，大家要“不聚集、讲卫生、戴口罩、保持安全社交距离”，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）