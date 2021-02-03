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健身过度 竟致眼出血险失明

2021年02月03日09:19 来源：广州日报

健身运动好，如果不注意可能导致一些运动伤病，可谁能想到健身过猛竟然也能导致眼出血差点失明？35岁的徐先生最近就遭遇了这样的“坏运气”。

徐先生身高一米八多，比较健壮，因为血脂血压偏高，想通过健身来控制体重、降低血压血脂。近日，他到南医三院眼科就诊，说4天前在健身后，感觉左眼皮抽搐，没有在意，没想到后来左眼视力突然下降，感觉什么都看不见，视野中心有一大片黑影遮挡，才急忙到医院求助。经该院安美霞主任带领的眼科团队检查，确诊为左眼黄斑部视网膜前出血。经过近一周药物保守治疗后视力改善不明显，立即给予实施YAG激光膜切开术，不到1分钟，激光切开积血包膜，积血迅速流出，术后患者视力立即恢复到1.0，徐先生非常高兴。

安美霞介绍，黄斑部视网膜前出血在临床中并不常见，可由多种疾病引起，常见的原因有Valsalva视网膜病变、 Terson综合征 、增殖性糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、视网膜动脉瘤、血液系统疾病、 婴儿摇晃综合征等。其中以 Valsalva视网膜病变最为常见，是由咳嗽、呕吐、便秘、重体力运动如搬动重物、举重等引起的视网膜前出血，由于玻璃体后皮质或内界膜的限制作用，出血常局限于视网膜前，形成圆形或椭圆形出血或血肿。

临床上，黄斑部视网膜前出血表现为急性视力下降和眼前暗影。少量出血可自行吸收，出血量大时，往往吸收缓慢，需数周或数月，出血遮挡黄斑部（影响视力最关键的部位），严重影响患者视力。

研究表明，出血不仅可以刺激形成视网膜前膜，严重威胁视力，而且出血的代谢产物还会对视网膜产生毒性作用，即使后期清除积血，视力也很难恢复如初。

安美霞提醒广大健身爱好者，撸铁需谨慎，运动要量力而行。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）

(责编：李轶群、许晓华)


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