热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

肺胃积热怎么办  试试这道食疗汤

2021年02月03日09:17 来源：广州日报

年节临近，虽然出于防疫的需求，不提倡群体的大规模聚会，但几位亲友小范围聚一聚，把酒言欢叙叙旧，无论是下馆子还是设家宴，有时高兴起来筷子停不下来，免不了多吃几口。如果过食肥甘厚腻、肺胃积热怎么办？广州中医药大学第一附属医院内科教授蓝森麟推荐一款食疗方——葛根山药鸽子汤，有助健脾益肺、开胃消食，具体做法如下，感兴趣的街坊不妨一试：

葛根山药鸽子汤

材料：葛根500克、怀山药250克、胡萝卜1根约150克、玉米1根约150克、马蹄10只、甘蔗200克、鸽子约750克。

做法：鸽子洗净切大块，放沸水中稍焯后捞出冲净血沫；葛根洗净（不用去皮）切厚片；怀山药、胡萝卜削皮、洗净，滚刀切厚块；玉米去除包衣和须子，洗净，横切成6段；荸荠削皮，甘蔗洗净，切成小条。

所有食材备好后一齐放入砂锅内，加清水3升，大火煮沸后改小火煲1.5小时，调味后即可食用。

功用：这道汤方健脾益肺、开胃消食、生津止渴、化痰止咳，适合一般人群食用，尤其是过食肥甘厚腻、肺胃积热者。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、刘庆钧）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn