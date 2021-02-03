肺胃积热怎么办  试试这道食疗汤

年节临近，虽然出于防疫的需求，不提倡群体的大规模聚会，但几位亲友小范围聚一聚，把酒言欢叙叙旧，无论是下馆子还是设家宴，有时高兴起来筷子停不下来，免不了多吃几口。如果过食肥甘厚腻、肺胃积热怎么办？广州中医药大学第一附属医院内科教授蓝森麟推荐一款食疗方——葛根山药鸽子汤，有助健脾益肺、开胃消食，具体做法如下，感兴趣的街坊不妨一试：

葛根山药鸽子汤

材料：葛根500克、怀山药250克、胡萝卜1根约150克、玉米1根约150克、马蹄10只、甘蔗200克、鸽子约750克。

做法：鸽子洗净切大块，放沸水中稍焯后捞出冲净血沫；葛根洗净（不用去皮）切厚片；怀山药、胡萝卜削皮、洗净，滚刀切厚块；玉米去除包衣和须子，洗净，横切成6段；荸荠削皮，甘蔗洗净，切成小条。

所有食材备好后一齐放入砂锅内，加清水3升，大火煮沸后改小火煲1.5小时，调味后即可食用。

功用：这道汤方健脾益肺、开胃消食、生津止渴、化痰止咳，适合一般人群食用，尤其是过食肥甘厚腻、肺胃积热者。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、刘庆钧）