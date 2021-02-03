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留守儿童过好年 不返乡的父母才安心

白毅鹏

2021年02月03日08:57 来源：中国青年报

1月31日，民政部下发《关于加强寒假春节期间父母就地过年农村留守儿童关爱服务工作的通知》，对全国各地关爱留守儿童政策作出部署。通知要求：乡镇（街道）人民政府、村（居）民委员会要组织儿童督导员、儿童主任切实担起职责、发挥作用，春节前夕对父母双方均就地过年的农村留守儿童情况至少开展1次集中摸底。要切实强化监护责任落实，确保每一名父母就地过年的农村留守儿童都有明确的被委托照护人妥善照料。

为把人员流动降到最低，防止疫情传播扩散，各地鼓励引导外地务工人员就地过年。为此，一些地方多措并举，为暂时无法回家团圆的人们提供物质保障和精神支持，缓释了他们思乡念亲之情，营造就地过年的良好氛围。

出门在外的人，最牵挂家乡的老人和孩子。让外地务工人员就地过好年，还要保障好他们留守在家的孩子的生活学习，省去他们的后顾之忧。与父母相隔千山万水，必须想方设法弥补留守儿童的亲情缺失。

春节前，很多孩子因父母不回老家，或已流向其他亲戚家中。各地要尽快掌握流动情况，动态核定留守儿童底数。谨防情况掌握不到位，兜底政策“掉底”。同时，要确认委托监护人是否符合条件，避免孩子独自在家过年，发生意外风险，或陷入年长的委托监护人无力照护等困境。

疫情期间，各地要提醒委托监护人，做到科学防疫，减少孩子不必要的外出活动。走访过程中，不能停留在纸面统计，必须责任到人，保持动态跟踪，了解一些家庭的特殊困难，采取有力措施，让孩子过好春节。

学校和教师，是连接留守儿童和外地父母间的桥梁纽带。各地乡镇街道要和当地学校实现信息共享，那些因特殊情况跨区域择校的留守孩子，学校要及时反映给其社区村组，共同为孩子生活、学业提供帮助。寒假期间，留守儿童的学习不能“掉链子”。对留守儿童的学业关怀，不能仅限于春节，要形成连续的帮扶力度。

留守儿童过好春节，和平日如何关照留守儿童，本质上是同一个问题。春节期间父母无法返乡，留守儿童缺乏亲情关爱，可能会无序流动，出现监护空白。各地要有意识地提高工作效率，和常态保障举措联动起来。春节期间，基层疫情防控工作琐碎繁重，不妨吸引返乡大学生等志愿者参与，形成互助过节的温暖氛围。

不同的政策对应不同的问题，彼此之间有机联系。帮助留守儿童过好春节，其实是做好就地过年政策的配套衔接。疫情期间，对待留守儿童问题，各地要树立明确的问题导向，主动担当、认真履责。

(责编：李轶群、许晓华)


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