全国已配备66.3万名儿童主任

本报北京6月3日电 （记者李昌禹）民政部日前启动“政策宣讲进村（居）”活动，拟利用一年左右时间，对村（居）儿童主任、农村留守儿童、困境儿童及其父母或者其他监护人开展政策宣讲，培训和指导广大村（居）儿童主任提升业务素质、提高关爱服务技能，引导父母或其他监护人强化监护主体责任意识、依法履行监护职责和抚养义务，引导广大农村留守儿童和困境儿童提高自我保护意识、提升自我保护能力。

截至目前，全国范围内已建立了4.8万名乡镇（街道）儿童督导员、66.3万名村（居）儿童主任的基层儿童工作队伍，成为关心关爱农村留守儿童和困境儿童的主力军。

据悉，此次宣讲主要采取集中宣讲的形式进行。在活动启动仪式上，民政部邀请相关专家在线讲授儿童主任工作职责要求、方式方法等，通过手机视频直播的方式为全国基层儿童工作者授课，覆盖了所有村（居）儿童主任。此外，民政部专门录制了《儿童主任履责篇》、《家庭监护篇》和《儿童自护篇》三堂示范课，并要求省、市、县级民政部门都要至少选取一个农村留守儿童和困境儿童较多的村（居），组织开展一次示范宣讲课，为广大儿童督导员、儿童主任开展宣讲提供示范样本。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 08 版）