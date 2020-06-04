热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全国已配备66.3万名儿童主任

2020年06月04日08:30 来源：人民网－人民日报

本报北京6月3日电  （记者李昌禹）民政部日前启动“政策宣讲进村（居）”活动，拟利用一年左右时间，对村（居）儿童主任、农村留守儿童、困境儿童及其父母或者其他监护人开展政策宣讲，培训和指导广大村（居）儿童主任提升业务素质、提高关爱服务技能，引导父母或其他监护人强化监护主体责任意识、依法履行监护职责和抚养义务，引导广大农村留守儿童和困境儿童提高自我保护意识、提升自我保护能力。

截至目前，全国范围内已建立了4.8万名乡镇（街道）儿童督导员、66.3万名村（居）儿童主任的基层儿童工作队伍，成为关心关爱农村留守儿童和困境儿童的主力军。

据悉，此次宣讲主要采取集中宣讲的形式进行。在活动启动仪式上，民政部邀请相关专家在线讲授儿童主任工作职责要求、方式方法等，通过手机视频直播的方式为全国基层儿童工作者授课，覆盖了所有村（居）儿童主任。此外，民政部专门录制了《儿童主任履责篇》、《家庭监护篇》和《儿童自护篇》三堂示范课，并要求省、市、县级民政部门都要至少选取一个农村留守儿童和困境儿童较多的村（居），组织开展一次示范宣讲课，为广大儿童督导员、儿童主任开展宣讲提供示范样本。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 08 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn