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国家卫健委：2月1日新增新冠肺炎确诊病例30例 其中本土病例12例

2021年02月02日11:10 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月2日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了《截至2月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》。2月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中境外输入病例18例（上海7例，江苏3例，辽宁2例，广东2例，北京1例，山西1例，四川1例，陕西1例），本土病例12例（黑龙江8例，吉林4例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例62例，解除医学观察的密切接触者1630人，重症病例较前一日增加4例。

境外输入现有确诊病例309例（其中重症病例5例），无现有疑似病例。累计确诊病例4735例，累计治愈出院病例4426例，无死亡病例。

截至2月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1582例（其中重症病例72例），累计治愈出院病例83376例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89594例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者967415人，尚在医学观察的密切接触者37319人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（境外输入8例）；当日转为确诊病例6例（境外输入1例）；当日解除医学观察28例（境外输入17例）；尚在医学观察无症状感染者872例（境外输入287例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11445例。其中，香港特别行政区10486例（出院9474例，死亡182例），澳门特别行政区47例（出院46例），台湾地区912例（出院830例，死亡8例）。

(责编：董童、高雷)


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