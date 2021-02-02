“六不准”纠偏，“层层加码”可休矣

随着春节临近，人员流动的压力加大，各地疫情防控的政策密集出台。其间，一些土政策也在悄悄冒头——层层加码，搞一刀切，给群众出行设置了一些不必要的障碍。

在1月31日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院联防联控机制对北京市以外的省份明确提出“六不准”：不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中隔离、居家隔离措施，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测期限。还对近期部分地方在执行返乡防疫政策时出现的“层层加码”甚至“一刀切”现象明确表态：这既是一种“懒政”，也是对宝贵防疫资源的浪费。

就地过年是一种重要的疫情防控方式，是对疫情防控的支持。但不能过度执行，擅自加码、层层加码，甚至“一刀切”地阻断人员出行返乡是不允许的。各地各单位有必要清理一下自己的措施，看看是否符合要求，是否符合疫情防控的真实需要。

这是新冠疫情阴影下的第二个春节。从全国整体情况看，目前疫情在控制之中，一些地方零星出现的疫情也得到了有效控制。分级分类的就地过年政策，就是针对当前情况出台的举措，大家依据不同风险级别行事即可，没有必要人为“加码”。

去年春节期间出现过擅自加码的现象，一些道路被阻断，一些县界市界被封闭，有些地方性限制措施甚至出现地域歧视的苗头。这或许可以归因为当时大家对病毒的传播方式、传播能力、如何控制都有不明之处，紧张过头，但经过这一年的防控，我们对新冠病毒已经有了比较深入的了解，我们制定的防控措施也被证明是行之有效的，我们有一支训练有素的防控队伍，有充足的防控物质供应，现在不应该陷入盲目的紧张之中。

应该把精力放在就地过年的保障上。要做的工作非常多，物质供应、交通出行、货运物流、工资休假、文体休闲、关爱帮扶等等，每一项都很艰巨，事关就地过年的幸福指数，需要全力以赴。

特别是一些外来人口比较集中的城市，就地过年意味着这个春节要多出数十万甚至百万人口，对城市的供应能力和服务能力提出了巨大的挑战。物资供应准备得怎么样？如何让菜篮子有效地运转起来？如何保持物价的稳定？有没有紧急预案？需要当地管理者来交出一份能对得起大家的答卷。

跨省跨市的出行需求被遏制后，短途出行可能激增，城市周边景点可能爆满。为了有效降低病毒传播的风险，管理者也得制定好限流的方案。

让就地过年的人把春节过好了，他们远在故乡的亲人才能安心。