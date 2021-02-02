良药都“苦”口？“酸”表示：不服

一提到喝中药，大部分人就会联想到苦涩的味道，皱起眉头。俗话说得好“良药苦口利于病”，在很多人的观念里，中药与苦味画上了等号。可事实上，中药包括“辛、甘、酸、苦、甜”五味，不同味道的药物，功效也有所不同。今天，北京友谊医院中药剂科的专家就来带大家认识下中药里的“酸”。

中药里的“酸” 酸味作为一种基本味，是由酸味成分刺激产生的主要味觉或嗅觉。就如吃柠檬时舌头感觉很酸，闻食醋时鼻子感觉很酸。含酸味成分的物质很多，大多来源于植物，如米醋、泡菜、青梅、乌梅、山楂、柠檬等，主要因酸味成分会解离出氢离子，刺激口鼻的味觉神经而产生酸味。酸味具有化钙除腥、解腻、提鲜、增香等作用。

中药的酸味源于生活中口鼻原始酸味的感觉，但其内涵却又高于生活。酸味作为中药“四气五味”的“五味”中的一种，其内涵已超出了原始的酸味感觉，更多的是基于其在临床表现出的具有“收敛固涩”的功效而将其定义为酸味的功能。

“酸”的功效 酸味中药具有能收能涩的功效，那它是如何发挥其作用的呢？我们可以观察到，人进食酸味后，第一反应常常是口唇收缩，眉头紧皱，这就是我们基于对生活的观察所得出的“酸性收敛”的最朴素的认识。当然，通过临床应用后的不断观察，“酸性收敛”的认识逐渐被确定，其内涵也不断完善。

酸味药进入人体后，可刺激胃肠道收缩和蠕动增强，从而促进消化功能；同时可使肠道出口（肛门括约肌）收缩，可以治疗久泻滑肠。同时，酸味药物可以使尿道出口收缩，可以治疗尿失禁；酸味药物使精液的出口收缩，可以治疗遗精滑精；酸味药物使气管和支气管的黏液腺出口收缩，则痰液迅速减少，可以治疗肺虚久咳；酸味药物使汗腺收缩，可以治疗体虚多汗；酸味药物使血管平滑肌收缩，则小血管渗血停止，可以固涩止血；酸味药物使妇女阴道和子宫内腺体出口收缩，则阴道渗出液减少，从而达到收湿止带的效果。

这些都是酸味药表现出的收敛、固涩作用。如金樱子、五味子固表止汗、涩精止遗，诃子、五倍子涩肠止泻，乌梅、罂粟壳敛肺止咳，山茱萸涩精止遗等等。

总之，中药的酸味来源于生活，但又基于临床所表现出的功效而被赋予了新的内涵。

文/潘洋 谢俊大（北京友谊医院）