很多人喜欢用柠檬泡水喝，有四点想提醒大家：1.一定要淡，一大片带皮柠檬泡一扎水，能倒3~4小杯。这样的柠檬水没有很浓的酸味，不加糖或蜂蜜即可饮用，所含能量几乎可以忽略不计。2.一定要带皮，因为柠檬皮含有很高的类黄酮化合物，柠檬精油也主要在皮里面。3.切片一定要薄，否则柠檬皮中的香气成分不容易泡出来。4.最好用温水泡，如果水温太低，香味不容易泡出来。

需要说明的是，柠檬的酸性较强，维生素C在酸性条件下耐热性较好，即使用高于60℃的水也不会有很大损失。经常有人问，柠檬每次才用一片，剩下的怎么存？柠檬久存后表面会变干，但内部仍然多汁，放一个月都没有问题。柠檬的切口处可以涂些蜂蜜来保水，用保鲜膜包上，可以在保鲜盒里放两三天。▲