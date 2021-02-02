春节将至，打响“保胃战”！养胃药膳看一看

编者按：快过年了，大快朵颐的节日到了。美酒佳肴、寒凉海鲜、特色小吃等虽然满足了舌尖的味蕾，却给肠胃带来了负担。那么，春节前后，我们该怎么守护自己的肠胃健康呢？

这些肠胃疾病，春节“扎堆”

春节期间，一日三餐往往都很丰盛，糖果、瓜子等零食也是家家必备，一不小心吃多了，就会积食、消化不良。节假日饮食不规律，且进食量增多，高油、高蛋白食物容易摄入过量，导致消化病患者增加。虽然，近年来酒精中毒的人数减少了，但过节期间大量饮酒仍是导致胃病高发的原因，酒越浓、酒量越大、饮酒时间越长，对食管、胃黏膜的刺激越大，也易诱发黏膜糜烂或溃疡。如果饮酒者本身就患有胃炎、胃溃疡，更易出现胃出血。

临床发现，节日里，以下几种疾病最常见。

胃食管反流：常出现泛酸、烧心、胸骨后疼痛等症状。

消化性溃疡：消化性溃疡主要发生在胃和十二指肠，亦可发生于食管下段等部位。过年期间，大量摄入咖啡、茶、甜食等都容易引起胃酸分泌增加，导致消化性溃疡复发。胃溃疡和十二指肠溃疡都表现为上腹部疼痛，但前者多见于中老年人，表现为“餐后痛”（多于餐后半小时至2小时出现，持续1-2小时），后者多见于青年人，表现为“夜间痛”。

胆囊炎、胆囊结石：胆囊与胃的位置较近，使得部分胆囊炎、胆囊结石患者认为自己是胃部不适。典型的胆绞痛往往在进食后，尤其是进食油腻食物后疼痛加剧，位置偏右上腹，有时还伴有右侧肩背部疼痛、恶心呕吐甚至发烧等症状。

应对方法：由于在家无法区分胃病、胰腺炎，还是急性心梗牵涉痛反射到腹部，因此，如出现持续性剧烈腹痛，或伴有恶心、呕吐、发热等，需及时就医。胃食管反流及消化性溃疡者重在抑制胃酸分泌和保护黏膜；若胆囊结石、胆囊炎症状轻微，可口服利胆药，清淡饮食即可。

专家提醒，春节备餐要注意荤素搭配，准备几盘青菜或爽口的凉菜。主食建议选择杂豆、薯类等富含纤维的食物，可促进肠道蠕动。亲友间最好不要劝酒。每餐尽量只吃七分饱。吃剩的炒菜在食用前一定热透，如放置超过24小时，一定要扔。肉类冷冻保存，食用前彻底加热至少10分钟。

四步应对春节前后的肠胃问题

一、食不过量，不暴饮暴食

暴饮暴食是一种危害健康的行为，它是引起胃肠道等其他疾病的一个重要原因。短时间内吃下去太多的食物、喝下去大量的饮料，超出了身体对食物消化的能力，往往会引起胃肠功能失调。

二、食物多样，合理搭配

选择食用多样化的食物，如肉类、蛋类、蔬菜、水果、五谷等，使所含营养素齐全，比例适当，以满足人体需要。少吃油炸、烧烤的食物。

三、喝酒要适量

喝酒过量有害健康，大量、过量喝酒不仅可以造成胃肠黏膜的损伤、肝脏功能的损害，影响营养物质的消化、吸收和转运，会引起急性酒精中毒，增加引发胰腺炎的风险。喝酒首选低度酒，如啤酒、葡萄酒或黄酒，不空腹饮酒，不过度劝酒。高血脂、高血压、冠心病等患者应忌酒。

四、吃动平衡，养成运动习惯

“管住嘴”和“迈开腿”同样重要。保持每天至少半小时以上中等强度到高强度的身体活动，每小时站起来活动一下，减少久坐时间。养成运动习惯，还有助于心情愉悦和睡眠质量的提高。

三道养胃药膳推荐

百合粥。取粳米100克、鲜百合50克（或干百合30克），冰糖适量。将鲜百合洗净、去皮，或将干百合磨成粉，备用；粳米淘洗干净后放入锅内，加清水煮至粥将成；加入备好的鲜百合或干百合粉，继续煮至粥成即可。食用时可根据个人口味加入适量冰糖调味。

百合南瓜露。取鲜百合50克、南瓜500克、牛奶250毫升、冰糖适量。鲜百合洗净、去皮，备用；南瓜洗净后剖开，去皮籽，切小块，上锅蒸熟后捣泥；砂锅中放适量清水，煮沸后慢慢加入南瓜泥，不停搅拌，待煮沸并成为羹糊状时，调至小火，加入鲜百合及牛奶；5分钟后，调入适量冰糖，搅拌均匀即可。

八珍茯苓糕。取茯苓150克，淮山药、白扁豆、炒薏米、芡实、莲子肉（去芯）各50克，太子参或党参10克，糯米粉150 克，绵白糖、酵母粉适量。将茯苓研磨成细粉，过筛，去筋和杂质，备用；淮山药、白扁豆、炒薏米、芡实、莲子肉、太子参或党参研为细末，备用；糯米粉、茯苓粉及另7种药材的细粉混合，加入适量绵白糖、酵母粉、温水，和匀，上锅蒸糕。

需要提醒的是，服药膳的同时要注意调畅情志，规律起居，节制饮食，以更好地顾护胃气。（资料来源：北京青年报、生命时报）