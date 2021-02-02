核酸检测熬夜奋战 支援河北带头冲锋

如果没有新冠肺炎，检验人是在幕后默默提供着医疗辅助服务的“白大褂”们。当疫情冲击而来，检验人因“新冠病毒核酸”的检测职责，而成为了广筛病例的“弄潮儿”。北京清华长庚医院医技部第一党支部书记、检验医学科技术副主任李润青就是他们中的代表。

1月9日23时，李润青接到了北京市卫健委外派支援河北的消息。两个孩子早已睡下，他躲在卫生间里打电话到次日2时，与受援单位——燕达医院的相关负责人沟通对接，最终列出40余项的设备、物资需求清单。

1月10日14时，北京清华长庚医院20人的核酸检测医疗队整装出发了，李润青担任队长和临时党支部书记。抵达燕达医院后，李润青直奔实验室，带领检验医学科的高远、孙玉鸣，和燕达医院同事一起，连夜开工，检验师、工程师角色同时上线，从晚上9时到次日凌晨，试剂耗材摆放到位、设备调试完毕、质控测试合格。

补觉三小时，李润青又前往实验室进行不同仪器间质控数据比对等性能验证。1月11日上午10时30分，清华长庚—燕达PCR实验室迎来援冀的第一批17个样本，下午1时报告顺利发出。“第一关闯关成功，我们可以承接大批量核酸检测任务了。”李润青说。

1月12日晚上，医疗队迎来了三河地区第一次全员核酸筛检样本量高峰。23时，李润青带队进入实验室完成2000管样本检测，次日8时顺利发出检测报告。随着疫情防控政策的明晰，第二个样本高峰也将随之而来。

回想2020年6月，北京疫情严峻时，北京清华长庚医院检验医学科面对着愿检尽检、应检尽检以及北京市指定检测任务三重压力，在检验医学科主任赵秀英的带领下，李润青基于病毒核酸提取SOP文件，再结合现有核酸提取仪器的操作步骤，优化拆解了病毒核酸的提取步骤，首先把96管样本病毒核酸前处理由原来的70分钟缩短到40分钟，再次优化后进行了多板并行操作，96管样本病毒核酸前处理时间进一步缩短到30分钟，每日单管单采计核酸检测能力得到了极大提升，新冠病毒核酸报告用时中位数由890分钟，缩短到8月份的285分钟。李润青基于现有仪器通量，实验各环节时间测算，将加样、核酸提取、体系配置和核酸扩增的流程整合、人员配置经验，应用到了支援河北的工作中。

1月16日，三河市启动第二轮全员核酸筛检，总量一万余管的样本量一批批送达实验室。小组轮班制开始实行。“每组的人都超时工作，大家都想多做一点，给下一班少留一些样本。”李润青说。而他自己更是从14时一直忙到次日2时才离开实验室。

为了让民众及时收到核酸检测报告，检测结果出来后，李润青负责上传到手机终端，为此值守到夜里十一二点钟是常事，累计已经上传了10万余份报告。

医务人员并不是上了发条的机器人，“工作要掌握好节奏，团队也需要不断增强凝聚力和战斗力”。样本量少的时候里，李润青常组织大家体育运动；召开临时党支部会议，让每个人都说说问题、谈谈心得、分享经验，这也是队员紧张工作之余的一种解压方式。

1月31日，挂着“深情欢送，致敬英雄”红色横幅的大巴车缓缓驶入北京清华长庚医院。北京援冀医疗队清华长庚医院分队的20名队员，结束了21天的支援任务，平安归来。