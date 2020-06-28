集团作战 首儿所7小时完成万人核酸检测

6月25日，在朝阳体育中心的采样间里，首都儿科研究所核酸检测采样团队完成了朝阳区平房地区的商超、农贸市场、快递、建筑等行业的从业者以及辖区居民上万人的核酸采样工作。

据首都儿科研究所方面表示，为完成这一天的采样工作，首尔所接到任务后，第一时间协调整个医疗、科研资源，开启 “集团作战”模式，来提升核酸检测能力和水平。护理部从各科室协调抽调95人组建核酸检测队伍；医学工程处统筹口罩、帽子、防护服等防护物资；病毒研究室负责配备试剂盒及转运箱；信息中心开通“京心相助”微信小程序入口、负责个人信息和检测数据导入；总务处做好物资供应和后勤保障，其他职能部门协同配合。

采样间虽设在室内，但为了保障环境安全，检测人员并未开启中央空调，一个轮岗下来，层层防护服下的内穿衣早已被汗水浸透，还未等干，就要再次“披甲上阵”，投入到下一轮的工作中。

首尔所相关负责人称，截至当天20点30分，最后一例检测样本被封入转运箱中，7个小时共采集11450份检测样本。采样组中有8名护士曾到北京小汤山医院支援，她们技术熟练、安全精准，创下了单人一小时采集120人次的记录，而整个团队平均一小时可完成1800人次的检测工作。

首尔所病毒研究室主任赵林清表示，接到群体核酸检测任务后，就对实验室进行了封闭化管理，重新划分调整功能区域，增开P2生物安全二级实验室，紧急调配核酸扩增仪和检测人员，全力保障新冠病毒核酸检测工作的高效开展。为了提速，在保质保量的前提下，我们将小样本量的单枪操作改为电动排枪上阵，这样能加快分液和上样速度，还把手动核酸提取改为全自动或半自动核酸提取仪提取，释放了人力压力。