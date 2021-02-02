大脑记忆组织核糖核酸位置图首次绘出

据当地媒体报道，一个由以色列科学家领导的以美研究小组，成功绘制出大脑记忆组织中的核糖核酸（RNA）的位置图，让人们能以纳米级分辨率观察核糖核酸分子。利用这种前所未有的大脑组织观察方式，有望治疗老年痴呆症和其他疾病。

RNA利用来自脱氧核糖核酸（DNA）的信息产生蛋白质，是生命基本组成部分。虽然对RNA测序的能力给生物学和医学带来巨大变化，但是在对受损大脑组织中的RNA进行分析时，通常只能获得不太详细的视图，这成为影响脑功能疾病研究的主要障碍。

在近期出版的《科学》杂志上，以色列巴伊兰大学、美国哈佛大学和麻省理工学院的联合研究小组发表了研究报告，详细介绍了他们如何在不破坏组织的情况下，成功分析并绘制出大脑的海马体（主要记忆中心）的。

报告中介绍的是实验鼠的大脑组织，但研究人员称他们的方法已在人体多种组织中获得证明。研究报告主要作者、巴伊兰大学沙哈尔·阿隆博士表示，他们所绘的图相当于大脑中关于RNA位置的庞大而详细的“谷歌地图”，帮助人们像使用“谷歌地图”那样，通过放大和聚焦，以纳米级的精度观测数百万的RNA分子。

为了解大脑等组织中RNA的位置，阿隆改良了一种丙烯酰胺凝胶，用其将组织膨胀至原来大小的4倍左右，然后利用特制的显微镜等设备，获取了RNA的详细图像。

阿隆认为，对RNA进行原位分析意味着不仅能获得有关分子身份的信息，而且还能知道它们在组织内部的确切位置，这对促进人们对疾病的认识极具价值。他说，这种能力在大脑研究中最明显，因为大脑组织中RNA分子的位置对于大脑正常运作，尤其是对于学习和记忆等过程至关重要。

阿隆还表示，他们相信这项成果有助于人们研究阿尔茨海默病对大脑中基因位置的影响，有利于开发新的治疗方法。此外，该成果还有望让患有癌症等其他疾病的人从中受益。（记者毛黎）

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RNA起着将遗传信息转化为人体蛋白质的核心作用，研究细胞内RNA的分布，可让科学家进一步了解细胞如何控制其基因表达。研究人员用特殊方法，放大要观察的组织，并用特制显微镜获取要观察的RNA的详细图像。这就像提供了一份高精度的大脑地图。了解RNA分子更精确的空间位置，或许能让人更清楚这些多种多样的RNA，究竟在神秘的大脑中发挥什么作用。但这依然还是一个比较初步的研究，离真正让神经性疾病患者受益还有很长距离。