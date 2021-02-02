人民时评：让健康成为春节的温馨底色

疫情防控一头连着安全大局，一头连着万家喜乐，既是政治任务，更是民心工作，要在精准，贵在有效

倡导就地过年必须注重结合实际，增强人性化关怀，在政策执行时既不能防线失守，也不能层层“加码”

对中国人而言，春节是一年中最重要的节日，是回家过年、一家团聚的日子。当前，新冠肺炎疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情交织叠加态势，前期发生聚集性疫情的地区防控效果开始显现，正在推进分区分级防控措施，全国疫情总体风险可控。平安健康是最好的祝福。统筹做好春节期间疫情防控和各项服务保障工作，才能让人民群众安心过年、健康过年。

一个幸福祥和的春节首先应该是一个健康的春节。近日，中办、国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，从加强就地过年群众生活保障、做好就地过年群众管理服务、确保群众出行方便有序和货运物流畅通、保障就地过年群众工资休假等合法权益等方面做出部署，要求针对因疫情防控需要就地过年群众增加的新情况，抓紧做好各项服务保障工作，让人民群众度过欢乐祥和、健康安全的新春佳节。对此，各地区各部门要时刻把人民群众安危冷暖放在心上，从讲政治高度统筹做好春节假期疫情防控和服务保障工作。

当前，我国首个新冠病毒灭活疫苗已经附条件上市，各地陆续对部分重点人群开展疫苗接种工作。同时也要看到，疫情防控形势依然严峻复杂，特别是春运大幕已经开启，人员流动、聚集不可避免会增加。在这样的形势下，做好疫情防控事关重大、考验艰巨。正因为这样，疫情高风险地区群众均应就地过年，中风险地区群众原则上就地过年，低风险地区倡导群众就地过年，机关、事业单位和国有企业人员要带头就地过年。一段时间以来，北京市倡议市民群众在京过年；安徽淮南发布公开信，鼓励省外务工人员在条件允许的情况下留在务工地过年；宁夏银川发出提醒，建议市民合理安排行程……全国多地发出“非必要不返乡，就地过年”的倡议，旨在引导各单位和个人合理安排春节假期，减少流动和聚集，降低疫情传播扩散风险。

疫情防控一头连着安全大局，一头连着万家喜乐，既是政治任务，更是民心工作。如何统筹做好疫情防控和春节期间经济社会发展工作，讲究方式方法，考验工作智慧，也折射治理理念。宁波以加强服务等形式支持企业稳增促投，并通过开展暖心行动等支持企业留工优工；泉州市总工会为留泉过年的外来务工人员准备“八大礼包”，还将提供免费邮寄年货回老家的服务；国铁集团推出免费退票措施……这些用心做法启示我们，倡导就地过年必须注重结合实际，增强人性化关怀，在政策执行时既不能防线失守，也不能层层“加码”。依法制定春运期间的疫情防控政策，是为了尽可能降低疫情扩散的风险，绝不是要给春节团聚设置超出防控需要的障碍。多一些暖心举措，有助于更大限度凝聚战疫合力。

做好春节期间疫情防控工作，要在精准，贵在有效。正如国家卫生健康委新闻发言人指出的，对于北京市以外的省份，要做到“六个不”，不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中和居家隔离措施，等等。各级地方政府和相关部门应及时做好信息发布，分区分级精准施策。与此同时，也要充分借鉴以往疫情防控期间保障服务民生的好做法好经验，用心用情做好社会运转、百姓生活的保障工作，让人们过一个平安、暖心的春节。

2020年春节期间，各方面积极应对突如其来的疫情，宅在家、“云拜年”成为许多人的春节记忆。在2021年新春佳节来临之际，全社会共同努力，携手答好防疫这道考题，一定能让健康成为春节的温馨底色。

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 07 版）