2月1日黑龙江省新增8例新冠肺炎确诊病例 新增4例无症状感染者

人民网哈尔滨2月2日电 （王思迪）来自黑龙江省卫生健康委员会的消息，2021年2月1日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎确诊病例8例，其中2例（哈尔滨市利民开发区1例，哈尔滨市呼兰区1例）是由无症状感染者转为确诊病例，6例（绥化市望奎县2例，哈尔滨市道里区1例，哈尔滨市利民开发区3例）是当地在对集中隔离的密切接触者开展主动核酸筛查中发现的；当日新增治愈出院确诊病例1例（绥化市望奎县）。当日新增无症状感染者4例（绥化市望奎县1例，哈尔滨市呼兰区1例，哈尔滨市利民开发区2例），均是当地在对集中隔离的密切接触者开展主动核酸筛查中发现的；当日解除无症状感染者医学观察4例（绥化市望奎县）。

截至2021年2月1日24时，全省现有确诊病例522例（危重型3例，重型24例，普通型342例，轻型153例）；现有无症状感染者529例。

以上确诊病例和无症状感染者均已在定点医疗机构进行隔离治疗或隔离医学观察。当地有关部门已对所有排查出的密切接触者落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

提醒大家，春节将至，人流、物流增多，作为疫情防控第一责任人，要紧绷疫情防控这根弦，及时关注疫情动态，做好个人防护，戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集。倡导大家就地过节，非必要不出行，最大限度减少人员流动。凡有中高风险地区旅居史的，抵返黑龙江省后要主动向目的地相关部门或社区报告，及时配合进行核酸检测和集中隔离等工作。一旦出现发热、咳嗽等症状，请及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。