人民健康联合小药药公司捐赠30余万件公益物资 运抵吉林通化

1月29日，人民健康联合武汉小药药医药科技有限公司（以下简称“小药药”）向吉林省通化市捐赠的一批防疫物资送达当地，包括医用一次性口罩30万只、医用面罩10000只、隔离衣1000件，全力支援通化疫情防控。该批物资由小药药自建物流系统进行配送，保障物资第一时间送达。

近期，全国多地疫情多点爆发，据国家卫健委1月29日消息，通化市现有确诊病例211例，当地疫情防控形势严峻，对医用防疫物资的需求量较大。此次公益捐赠，希望一定程度上缓解当地疫情防控的压力。

与通化市疫情防控相关机构取得联系后，得知当地在医疗防疫物资上仍然紧缺，人民健康联合小药药公司紧急调配物资，安排物流配送，确保物资在最短时间送达。本批公益物资包括医用一次性口罩30万只、医用面罩10000只和隔离衣1000件，将下发到通化东昌区社区街道和通化市人民医院，助力疫情防控工作。

通化市东昌区滨江街道办主任吴妍在接到捐赠物资时表示，这批物资送达得非常及时，对通化市防疫保障工作是很有力的支援，非常感谢人民健康和小药药的善举。

小药药负责人表示，小药药是武汉企业，去年疫情时期全国驰援武汉，帮助我们渡过难关，现在通化出现疫情，我们更应当紧急支援，希望能为通化疫情防控出一份力。年关将近，各地都在倡导“就地过年”，小药药也希望为大家提供一份防疫保障，过个安心年。

据了解，自去年疫情发生以来，小药药作为医药保供企业，累计从全国30多个省市调集物资，向全国范围内捐赠、供应防疫物资。国内疫情好转后，小药药践行社会责任方面也未停止，自2020年6月小药药微光公益计划发布以来，已联动数十家医药企业落地抗洪、敬老等多个主题公益行动，捐赠了近80万件公益物资。近期多地出现散点疫情，小药药微光公益计划又紧急向北京东风社区医养结合驿站、武汉游艺社区养老服务中心、石家庄市藁城区等地区和机构捐赠了防疫物资，助力疫情防控。

作为国内领先的互联网医药企业，小药药始终践行“让中国医药流通安全高效透明，让老百姓吃上便宜放心药”的企业使命，而社会责任是其中的重要组成部分。如今，面对复杂多变的疫情防控形势，有越来越多的爱心企业参与到全民战疫中来，在这个不返乡的春节，相信只要全民一心，社会各界通力合作，我们很快会驱散疫情的阴霾，迎来春暖花开。