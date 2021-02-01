受访专家：江西省中医院药学部副主任 中药师 钟玉兰

原标题：橘皮不能当陈皮用

很多人以为，陈皮就是橘子皮，吃橘子剥下来的皮晾干就能代替陈皮。江西省中医院药学部副主任中药师钟玉兰提醒，这是个误区，陈皮吃不对反伤身。

从安全性讲，陈皮和橘皮虽然“母体”都是橘子，但作为中药来讲的“陈皮”属于药物，需要严格按照药品标准生产，其生产过程中会剔除农残等有害物质，保证食用安全性。而普通橘皮晒干虽然看起来和陈皮没啥两样，但其表面有农药残留，一般的水洗很难将这些有害物质去除干净，直接食用可能对身体有害。

从有效性讲，陈皮对储藏环境要求较高，一般存储时间为3年以上，药用价值比较好。家庭达不到储藏陈皮的条件，存储时间不够的橘皮，烈性大、味道酸苦，不适宜直接食用，而且鲜橘皮含挥发性芳香油较多，会刺激肠胃，有效性难以保证。

所以，不要将橘皮当陈皮食用。陈皮最好从正规药店购买。日常生活中，每次可取2~3克陈皮代茶饮，缓解消化不良引起的恶心、泛酸等症状；怀孕早期孕吐严重的孕妇，可根据体质，在医生指导下经常闻一闻陈皮，或少量服用陈皮制作的食物。

需要提醒，陈皮虽是药食同源之品，但属于理气药，辛温香燥。因此，气虚体燥、阴虚燥咳、吐血及内有实热者慎服。

(责编：许心怡、许晓华)