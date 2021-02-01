一窍不通：五窍各有疏通法

一窍不通：意思是指没有一窍是贯通的，比喻一点儿也不懂。出自《吕氏春秋·过理》。对于健康而言，如果“一窍不通”会影响五脏乃至全身健康，因为中医认为“五脏通五窍”，如何运用一些简单的养生方法给身体通“窍”呢？

通“心窍”：漱华池。心开窍于舌，所以保养心窍要注意口腔养生。中医古代养生术中有一招叫做“鼓漱华池”：口唇轻闭，舌在舌根带动下在口内前后蠕动，有津液生后要鼓漱有声，唾液充满全口后分3次咽下，有助养护口腔和包括心在内的五脏润养。古人称唾液为“华池之水”“玉泉”，有“金津玉液”之美称。三国时期有位百岁老人名叫皇甫隆，曹操向他请教长寿之术，他说：“要想寿命延，朝朝服玉泉。”

通“肝窍”：按睛明。肝开窍于目，保养“肝窍”要注意养护好我们心灵的窗口——眼睛。中医认为，护眼最知名的穴位莫过于晴明穴，很多做过眼保健操的读者，都触摸过这个穴位，其中第二节所做的就是挤按晴明穴。晴明在目内眦角稍上方凹陷处，常常挤按，有助缓解眼睛干涩、酸胀、视物不清等症状。

通“脾窍”：揉太白。脾开窍于口，“脾窍”不通，脾胃的正常功能就会减退，胃口不好，影响健康。太白穴是调理脾功能的主要穴位，对脾虚有关病证均有一定治疗作用。该穴位于第一跖趾关节后缘、赤白肉交界处。每日按揉100~300次，以有酸胀感为宜，可起健脾益胃之效。

通“肺窍”：搓迎香。肺开窍于鼻，“肺窍”不通表现为鼻塞、流涕，严重者鼻子甚至会“失灵”。出现以上症状，可搓揉迎香穴（位于鼻翼外缘中点旁，在鼻唇沟中），有助疏通肺窍和缓解鼻塞等症。眼下正值冬春交际之时，很多过敏症状都有导致鼻部不适，大家不妨常搓迎香保健。

通“肾窍”：擦肾俞。肾开窍于耳，若“肾窍”不通，容易出现耳聋、耳鸣等症状。肾俞穴是补肾要穴，取穴时，通常采用俯卧姿势，肾俞穴位于人体腰部，当第二腰椎棘突下，左右二指宽处。大家临睡前，坐于床边垂足解衣，闭气，舌抵上腭，双目微闭，两手摩擦双肾俞穴，每次10~15分钟。每日散步时，可以把双掌摩擦至热后，将掌心贴于肾俞穴摩擦，如此反复3~5分钟至腰部微微发热。▲