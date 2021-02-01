1月31日河北省新增1例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例 行动轨迹公布

2021年1月31日0—24时，河北省新增1例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，为石家庄市报告。无新增死亡病例，无新增疑似病例，新增治愈出院64例。

1月31日0—24时，河北省新增1例本地无症状感染者，为石家庄市报告。7例无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月31日24时，河北省现有本地确诊病例374例（重型5例、普通型297例、轻型72例）。累计治愈出院病例932例（含境外输入36例），累计死亡病例7例，累计报告本地确诊病例1277例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者34例。

石家庄市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

2021年1月31日0-24时，石家庄市新增新冠肺炎确诊病例1例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

确诊病例：男，50岁，藁城区增村镇小果庄村人，为1月14日第42号确诊病例的密切接触者。1月3日至12日居家无外出；1月13日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间核酸检测均为阴性；1月31日核酸检测呈阳性，当日由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，诊断为确诊病例。