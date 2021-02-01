那些层层加码的防疫政策该洗刷洗刷了

近日新华社客户端“全民拍”收到了这样一条线索：从温州返回鸡西过年的任福燊，在返乡前电话咨询目的地社区得知不需隔离，带着核酸检测阴性结果回家，却被“封”在家里严禁外出。鸡西市鸡冠区幸福里社区说这是当地政策。

任福燊的遭遇并非个例。有网友如是调侃疫情防控层层加码：“上级政策是持核酸证明低风险地区之间自由通行；到了省里就变成了不承认外地检测结果，需入住指定酒店再检测一次；到了市里就变成了全家人居家隔离14＋7，测两次核酸；到了县里就变成了一概别回来……”

层层加码是当前疫情防控工作中的一个较为突出问题，体现的是“唯己不唯民、唯官不唯事”的懒政思想，脱离了实际，消耗了政府公信力。

1月31日召开的国务院联防联控机制新闻发布会针对有些地方层层加码的防控措施，对北京市以外的省份明确提出“六不准”：不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中隔离、居家隔离措施，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测期限。

“六不准”直戳防疫工作中的热点、难点、痛点，及时回应人民群众期盼关切。春节临近，外出游子归家心切，各地方政府要拿出担当，切切实实把这“六不准”落到实处，既要精准防控，又要及时纠偏“加码政策”，让人民群众的返乡之路更安全、更温暖。（记者马知遥）