男童发育迟缓或与出生初期用抗生素有关

英国《自然·通讯》杂志1月26日发表的一项医学研究指出，生命最初几周使用抗生素与男孩6岁前身高体重偏低有关，但在女孩中不存在这种关系。该研究显示，这种作用可能来自肠道微生物组的发育变化。

曾有研究报道，在生命最初几周给新生儿使用抗生素，会导致肠道微生物组的构成发生改变。但是，其长期影响并不明确。

芬兰赫尔辛基大学与赫尔辛基大学医院、以色列巴伊兰大学的研究团队，此次利用12422名2008年至2010年在芬兰图尔库出生的儿童的数据，研究了新生儿期（出生后14天内）的抗生素使用与6岁前儿童发育的关系。研究团队利用基于生长曲线的分数统计发现，相比样本中新生儿时期没有使用过抗生素的儿童，在新生儿时期使用过抗生素的男孩（而非女孩）在6岁前的身高体重偏低。而从新生儿时期结束一直到6岁前的这段时间里，抗生素使用与男孩和女孩的身体质量指数都有相关性。

在另一组实验中，研究人员将有和没有使用过抗生素的婴儿的粪便微生物群移植到无菌小鼠体内。在移植了来自使用抗生素后1个月和24个月的婴儿微生物群的雄性小鼠中，他们观察到了发育迟缓现象，但在雌性小鼠中没有观察到任何变化。

研究人员认为，早期抗生素使用与肠道微生物的长期改变有关，这或许导致了男孩6岁前的发育迟缓。

不过，他们也指出了研究的局限性，比如对当初使用抗生素的原因（这可能会影响生命早期的身高体重发育）的具体影响理解不充分，这也说明对该结果的解读需要保持谨慎。（记者张梦然）