春节疫情防控怎么做？钟南山最新研判来了

注射了新冠肺炎疫苗就不需要戴口罩了吗？钟南山否定了这种说法。关于春节期间基层疫情防控、疫苗有效性安全性、未来全球疫情走向等公众关心的话题，中国工程院院士钟南山作出详细解答。

疫苗对重症的保护率几乎达100%

对于疫苗的有效性和安全性，钟南山表示，中国的疫苗主要是全病毒灭活疫苗，安全性较高。作用评估结果显示，一般注射第一剂疫苗后出现抗体，这个抗体大概是60%至70%；第二剂注射完14天后，抗体可以保护接近90%。“疫苗打完起码两到3周后才有抗体，在注射疫苗和产生抗体的间隙，仍有感染风险，也要注意个人防护。”

“综合来看，估计三五年内才会有相对理想的疫苗，目前只能说紧急使用。”钟南山表示，疫苗对轻症有75%的保护率，对重症有几乎100%的保护率。从目前中国两款疫苗的注射结果看，症状明显减少，死亡率大大降低。

钟南山说，中国这两款疫苗已经在全世界注射了2200多万人次，最初注射的到现在已经有七八个月，目前抗体水平还保持在90%左右。

“对于疫苗来说，保护率高不高、安不安全、贵不贵、运输容不容易是需要考虑的4个重要问题。”钟南山称，全灭活病毒疫苗安全性的可靠度较高，一般轻症的副作用是十万分之六，比如打完以后有发烧、胳膊疼的症状；重症的副作用是百万分之一；流感疫苗的副作用大约是百万分之三。

感染前后5天无症状但有明显传染性

“现在农村不是重点也得是重点，因为从最近发病的情况看，60%至70%都在农村。”钟南山举出黑龙江省的例子，由于天气冷，在婚宴上只要有一个人感染，马上就相当广泛地传播了。这种情况增加了防疫难度。

近期，黑龙江、吉林、河北等地出现的感染病例主要在基层，暴露出我国基层特别是农村新冠肺炎疫情防控的薄弱环节。

钟南山表示，虽然我国不可能再出现大规模的疫情反弹，但输入性风险还比较大，一定要加强基层社区的疫情防控，尤其是在防控力量较为薄弱的农村地区。广州实验室将发挥好科研和技术优势，整合各方科技抗疫力量，助力全国农村基层筑起疫情防火墙。

春节期间，我国已有非常明确的防疫策略，高风险地区必须就地过年，中风险区原则上就地过年，低风险区倡导就地过年。钟南山表示，最新研究发现，新冠病毒感染前5天后5天无症状，但有明显传染性。他提倡春节在农村少点串门、少点聚会，如果不舒服一定要去看医生，不要等到症状严重才去。

钟南山说，基层防控的重点是宣教，让老百姓懂得，非常明显的疲劳、嗓子疼、发烧，必须做核酸检测，这也需要对基层医务人员进行教育。

钟南山认为，科技助力新冠肺炎疫情防控，关键在“科普、培训、检测”，其中最重要的是检测。他希望解决方便老百姓检测的问题，如果村民集中坐大巴去县城检测会造成相互感染，这种情况不应该再出现，现在检测车混检一天最多做50万人次，应该开到村头，不要让老百姓来回奔波。

核酸复阳并不危险

钟南山特别提出，要重视患者出院后的后遗症和心理治疗。他表示，新冠肺炎的康复治疗首先在于心肺功能的康复，目前主要采用心肺功能机观察康复病人的心肺功能变化。其次是心理治疗，但现在很多新冠肺炎病人的康复情况不如SARS，对于康复患者的追踪要特别重视心理上的康复。

核酸复阳的问题也被提及。钟南山说：“我个人倾向，核酸复阳并不危险，因为传染性较低。”

钟南山表示，对于新冠病毒的变异，第一是要紧密追踪，第二是观察疫苗的有效性。

“广州实验室正在追踪变异病毒。”钟南山说，新冠病毒的毒性或传染性有没有可能变化？综合抗体就是杀死病毒的能力，目前正在研发一个适用于基层的综合抗体测试，这样有利于判断疫情。

钟南山指出，目前，全球6个患病率最高的国家中，美国和俄罗斯走势还处在高危阶段。随着打疫苗的人数越来越多，患病情况会有改善。由于从注射疫苗到产生抗体大概需要30至35天，在积极增加疫苗的情况下，可能3月左右患病率将开始下降。

钟南山表示，美国经济在全球起到很大作用，美国如果出现疫情拐点，其实对全球是大喜讯。新一任美国总统拜登上台后更重视抗疫，这一点非常值得肯定。

临近春节，有很多海外学子无法回国和家人团聚。钟南山在回答中青报·中青网记者关于海外学子就地过年的问题时说，海外学子过节不能回家，心情是很复杂的，大家都能理解。

“但是为了中国，也为了你所在的国家，在原地过节或通过视频过节，是一个好的办法。”钟南山建议有关部门做好工作，给予一些问候。

钟南山建议留学生戴口罩、保持距离、勤洗手。有机会接受疫苗接种，一定要注射。最后钟南山送上祝福，“祝海外学子们新春快乐，牛年取得更好的成绩！”（记者 林洁）