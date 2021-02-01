3部门回应就地过年热点 返乡防疫“6个不”

2021年春节临近。部分留在学校过年的学生是否能得到妥善安排？个别地方擅自“加码”防疫要求是否合理？春节期间农产品供应能否满足需求？国务院联防联控机制31日召开发布会，对社会关心的热点问题作出回应。

尽心保障留校学生安全过年，提前做好开学计划准备

今年留校过年的学生较往年几乎翻了两番。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，对留校过年的学生，教育系统和高校将采取“三心”措施，即精心准备做好疫情防控、尽心尽力做好服务保障、暖心关爱做好春节慰问，让大家度过一个欢乐祥和的春节。

“各高校后勤服务部门在春节期间要做好稳价保供工作，包括接收快递、订外卖等。”王登峰说，对学生在校期间各方面需求要及时了解和关注，确保洗浴、体育锻炼、学习和活动等场所的安全。

对于已回家的学生，王登峰强调应严格落实属地疫情防控的各项要求。此外，教育系统要全面掌握每一位师生假期的健康状况、出行轨迹，并提供相应的健康防疫指导。

对于大家普遍关心的春季学期开学安排，王登峰说，教育部目前的要求还是全面开学、正常开学、安全开学。考虑到疫情防控需要和形势变化，教育部将会同国家卫生健康委修订新版的学校疫情防控技术方案，并要求各地各校随时分析和研判疫情形势，提前做好春季学期开学的各项准备工作。根据疫情防控形势的发展和变化，要及时调整春季学期开学要求和时间安排。在特殊情况下，可能还需要分批错峰开学。如果春节后还有中高风险地区，这些地区的学生可能要暂缓返校。

“同时，我们现在也要求各地各校做好线上线下教学相互衔接的准备，需要的时候，可以随时开启线上教学。”王登峰说。

明确返乡防疫要求“六个不”

“为了尽可能降低疫情扩散的风险，国家依法制定春运期间的疫情防控政策。”国家卫健委新闻发言人米锋表示，相关政策绝不是要给春节团聚设置超出防控需要的障碍。

他明确表示，“层层加码”和“一刀切”，既是一种懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费，各地要规范落实2021年春运期间的疫情防控要求，科学精准做好疫情防控的相关工作，不得在现行政策的基础上擅自“加码”“层层加码”，不得在工作中搞“一刀切”。

对此，国务院联防联控机制1月31日明确表态：除北京外的省份，要做到“六个不”——

不得随意禁止外地群众返乡过年；不对返乡人员实施集中和居家隔离措施；不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测；不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明；不对省域内返乡人员进行居家健康监测；不得随意延长居家健康监测的期限。

“各地应该及时纠偏。”米锋说，国务院联防联控机制综合组将密切关注各地政策的执行情况，对明显不符合要求的情况，将予以通报，要求立即整改。

“我们提倡大家春节假期非必要不流动。”中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示，但不管是否流动，都要做好个人防护。如果要返乡，公众一定要提前做好出行规划，及时关注目的地疫情变化和疫情防控的政策措施，并关注交通部门的出行提示。

确保“菜篮子”供应不断档不脱销

近期，受寒潮天气、新冠肺炎疫情，以及春节临近、消费拉动等因素影响，一些地区部分农产品价格上涨。春节“菜篮子”产品供给形势怎样？

农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智表示，预计春节期间“菜篮子”产品总体生产形势较好，市场供给有保障：

——蔬菜水果方面，目前全国在田蔬菜面积8500多万亩，同比增加100多万亩。近期全国平均每周蔬菜收获产量稳定在1400万吨左右，同比持平略增。去年水果总体丰产，当前市场供给充足、品种丰富，后期价格将以稳为主。

——生猪等畜禽产品方面，2020年以来，在市场拉动和政策激励作用下，生猪生产持续加快恢复，非洲猪瘟疫情得到有效控制。预计今年1至2月份生猪出栏比上年同期增长25%左右，后期供需关系将越来越宽松。春节期间产蛋鸡和肉鸡存栏处于历史同期较高水平，鸡蛋鸡肉市场供应比较充足。预计春节前牛羊出栏将显著增加，牛羊肉价格也将趋于稳定。

——水产品方面，湖北、江西、广东、福建等渔业主产区生产形势较稳定，预计春节期间水产品供给充足、质量向好。

毛德智表示，今年受疫情影响，倡导大家就地过年，预计大中城市农产品消费量较往年明显增长。农业农村部将会同有关部门和地方，细化预案，抓好“菜篮子”产品生产，强化产销衔接，及时指导疏通运输物流堵点，严格落实“菜篮子”市长负责制，适时做好储备调节，确保春节期间重要农副产品供应不断档、不脱销。（记者胡浩、范思翔、彭韵佳、王琳琳、于文静）