规范落实春节返乡疫情防控要求（国务院联防联控机制发布会）

本报北京1月31日电 （记者王君平）31日举行的国务院联防联控机制发布会强调：依法制定春运期间的疫情防控政策，是为了尽可能降低疫情扩散的风险，绝不是要给春节团聚设置超出防控需要的障碍。层层加码和“一刀切”既是一种懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费。对于执行政策明显不符合要求的情况，国务院联防联控机制综合组将予以通报，要求立即整改。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，对于北京市以外的省份，要做到“六个不”，不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中和居家隔离措施，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测的期限。

数据显示，1月以来，全国累计新增本土确诊病例2016例，为去年3月以来单月最多，疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情交织叠加态势。本周后半段，全国现有本土确诊病例和无症状感染者数量开始下降，前期发生聚集性疫情的地区防控效果开始显现，正在推进分区分级防控措施，全国疫情总体风险可控。

中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，近期，我国报告的新冠肺炎无症状感染者数量较多。无症状感染者有两种情形：处于潜伏期的无症状感染状态，始终是无症状感染者。目前无症状感染者主要通过4个方面筛查：一是聚集性疫情调查；二是传染源的追踪调查；三是密切接触者的检测；四是大规模核酸筛查。通过这些方式发现一些早期的还没有出现症状的、有些在潜伏期的无症状感染者，还有一些一直就是无症状的。我国发现病例能力不断增强，积极采取主动发现病例的措施，关口前移，促进了病例的早期发现，很多病例尚处于潜伏期时就被发现了。

截至目前，我国新冠病毒疫苗累计接种数量已经超过2400万剂次。

对于网友关注的“部分地方有食品检出新冠病毒核酸阳性”一事，国家食品安全风险评估中心副主任李宁作出回应：新冠病毒经消化道感染的可能性极小；核酸检测主要针对的是病毒的核酸片段，食品检出核酸阳性不代表具有传染性，只能说明它曾经被新冠病毒污染过；从全国各地对食品及其外包装新冠病毒核酸检测来看，总体阳性检出率较低，不到万分之一，总体污染量也较低。

近期，农村地区出现零星散发病例，局部地区发生聚集性疫情。农村地区医疗条件相对薄弱，农民群众防疫意识、防疫能力薄弱。农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智介绍，中央农办、农业农村部将按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制部署要求，针对农村地区疫情防控的薄弱环节、突出短板，坚持分区分级、科学防控、精准施策，强化落实疫情防控措施。一是中央农办、农业农村部将召开统筹做好农村地区疫情防控和“菜篮子”稳产保供视频调度会，专门组织安排。二是充分发挥农村基层组织在疫情防控中的作用，进一步落实落细农村疫情防控措施。三是推进农村地区移风易俗，倡导农民工就地过年，有效减少人员流动和聚集性活动。四是持续开展村庄清洁行动，引导农民群众转变不良生活习惯。五是抓好“菜篮子”稳产保供，加强动物疫病防控和畜禽饲养管理，及早谋划春耕备耕。

对于春节留校的学生，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，我们希望做到他们留在学校里就像在家过年一样。大中小学对学生的健康状况、出行轨迹、交往范围等等，都要做到“日报告”“零报告”，教育系统要全面掌握每一位师生在春节期间的健康状况、出行轨迹，同时给他们提供相应的健康和防疫方面的指导。

王登峰表示，今年春季学期开学，还是要求全面开学、正常开学和安全开学。目前各地各校都已经制定了放假和开学的计划，考虑到疫情防控需要和形势变化，要同时做好三件事情：第一，会同国家卫健委修订新版学校疫情防控技术方案；第二，要求各地各校随时分析和研判疫情形势；第三，要求各地各校提前做好春季学期开学的各项准备工作。教育部要求各地各校做好线上线下教学相互衔接的准备，可以随时开启线上教学。

《 人民日报 》（ 2021年02月01日 02 版）