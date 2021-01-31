春节返乡如何做好在旅途中的疫情防控？中疾控给出四点建议

人民网北京1月31日电 （许心怡）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年和春节期间疫情防控有关情况。会上，中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示，提倡大家春节假期非必要不流动，不管是否流动，都一定要做好个人防护。如果要返乡，一定要提前做好出行规划，及时关注目的地疫情变化和疫情防控的政策措施，多关注交通部门的出行提示。若无发热和呼吸道感染等可疑症状，可正常返乡，若出现可疑症状，建议居家休息和就地就医。

许文波建议，第一，乘车过程中要做好健康防护。如果乘坐私家车返乡，一定要做好私家车的通风换气，并且乘坐人员下车进入公共场所时要佩戴口罩，返回车辆后建议先用手消毒剂进行手部消毒。如果私家车同行人员出现可疑症状后，车内人员一定要做好个人防护，开窗通风，对接触物品表面，如车的门把手、方向盘、车窗、挡风玻璃、座椅进行消毒，避免行程中相互接触，到达目的地后，可疑症状者应及时就医，私家车也要进行终末消毒。如果乘坐公共交通工具返乡，回家途中要全程正确佩戴医用外科口罩，尽量减少因就餐而摘口罩的次数和时间，并且根据时间长短更换口罩。

第二，公共交通要配合场地码头工作人员做好健康监测、隔离、信息登记等各项防控措施，排队等候时，要注意保持社交距离，1米线的安全距离，尽量不和其他候乘人员扎堆。

第三，保持手部卫生，不要到处乱摸乱碰，遵循呼吸道礼仪，咳嗽、打喷嚏时一定要用肘部或纸巾遮挡，与人交谈时要保持一定的社交距离。

第四，如果在公共交通旅途中出现发热、咳嗽等可疑症状，要及时联系工作人员，一直要保持佩戴口罩，并到指定隔离区休息。到达目的后，可疑症状者应及时到指定医疗机构就诊。同车的其他乘客一定要留下联系信息，以备随时随访。回到家乡后要按照当地的防控要求，落实各项防控措施，少串门、少聚集。