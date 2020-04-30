境外疫情输入压力大，上海怎么给出定心丸？上海市疾控中心回应

人民网北京4月30日电 （许心怡）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市疾控中心副主任孙晓冬表示，上海面临的输入性疫情的压力非常大，曾经在一个航班上，一晚上就发现50多个确诊病例。

面对境外疫情输入的压力，孙晓冬介绍了上海开展的四方面工作。第一，上海疾控部门比较早就介入了口岸的疫情防控工作，最早在3月5日就派人进驻浦东机场，最高峰的时候上海市疾控中心派了45名同志分三班在浦东和虹桥两大机场进驻，收集健康信息、入境旅客的信息，这些信息为后续病例确诊后的流行病学调查以及入境人员的隔离观察和密切接触者的排摸打下了基础。

第二，疾控部门协助口岸一起对入境人员开展实验室的检测工作，这个工作由市区两级疾控中心共同承担，一个是对入境送医人员、一个是对入境的所有人员即便没有症状的人做百分之百的筛查，开展核酸检测，这样可以确保实验室检测的准确性。

第三，开展密切接触者的排摸，这项工作是上海汲取了2009年甲流的工作经验，当时上海专门为密切接触者的排摸在疾控中心成立了追踪办公室，今年1月下旬上海专门成立这样一个专班对所有密切接触者进行追踪。单口岸的航班现在已经追踪了近160架班次。

第四，上海开展健康宣教和健康咨询，在市卫健委的统一领导下专门用中、英、韩、日、意五种语言制作了入境人员的健康咨询手册，目前为止发放了3万多册，为入境人员提供健康方面的咨询。